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Україна отримала від "Газпрому"
плату вдвічі більшу від...

Україна отримала від "Газпрому" плату вдвічі більшу від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:38

Україна отримала від "Газпрому" плату вдвічі більшу від...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні отримала від російського "Газпрому" плату за 4,3 мільярда кубометрів газу, притім що фактично було транспортовано 2 мільярди кубометрів, завдяки положенню "качай або плати", яке прописане в новому транзитному контракті.

Дивися повний текст Україна отримала від \"Газпрому\" плату вдвічі більшу від обсягу прокачаного газу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:39

Эту новость дублируют каждые 5 минут?где только можно.Вопрос 1.в чем заслуга нафтогаза. 2.Какой позитив для пересичных.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:02

  sena_2008atp написав:Эту новость дублируют каждые 5 минут?где только можно.Вопрос 1.в чем заслуга нафтогаза. 2.Какой позитив для пересичных.

1. А контракт кто подписал? Пушкин?
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