Додано: Пон 27 січ, 2020 13:52

jeugen написав: Здається коса підписувала подібний контракт. Який потім було анульовано через суд. Здається мені, що ситуація повториться, але в протилежному напрямку... Здається коса підписувала подібний контракт. Який потім було анульовано через суд. Здається мені, що ситуація повториться, але в протилежному напрямку...

вроде-бы

Нет. Не повторится.По контрактам 2009 года былисимметричные условия. Украина обязывалась купить гарантированный объем газа и заплатить за него независимо от того, был выбран объем или нет (принцип "бери или плати"), а РФ обязывалась транзитировать гарантированный объем газа через Украину и заплатить за этот транзит независимо от того, прокачала она этот объем или нет (принцип "качай или плати").В судебных разбирательствах в Стокгольме по двум спорам суд в обоих случаях стал на сторону Украины, то есть признал принцип "бери или плати" дискриминационным и отменил его, а принцип "качай или плати" признал законным и обязал Газпром заплатить Украине за недокачанный объем.На первый взгляд кажется, что тут нет логики и есть какая-то заангажированность. Но это только на первый взгляд! Поясняю.Учитывая, что контрактом с Газпромом Украине был запрещен реэкспорт газа, а экономика Украины сжалась (даже не будем упоминать, что помогла нам в этом в том числе РФ),. Нам физически не нужны были те объемы, а перепродать излишек нам было запрещено. Поэтому "бери или плати" - дискриминационно.А РФ имела все возможности качать оговоренный объем через Украину, т.е. РФ могла ввыполнить свои обязательства по контракту. Но! И направила эти объемы по другим маршрутам, в том числе - через Северный поток. Поэтому РФ получила решение заплатить, а принцип "качай или плати" был признан законным.Вот если бы Европа реально резко снизила импорт газа и РФ физически не имела возможности обеспечить нужный объем транзита - тогда суд стал бы в этом вопросе на сторону РФ.Поэтому в текущей ситуации Газпром не сможет через суд "отбить" заложенный в контракт принцип "качай или плати".ЗЫ. Я описал толькоаргументов. Есть и другие. В частности, себестоимость эксплуатации ГТС, минимально необходимые объемы. Также имеетзначение тот факт, что РФ и Газпром, пользуясь своим монопольным положением, ограничивают доступ к нашей ГТС другим поставщикам газа - как внутрироссийским, так и Туркмении, Казахстану и Узбекистану. И этот факт тоже учитывается: раз вы блокируете доступ, то будьте добры или сами качайте оговоренный минимум, или платите на покрытие убытков, вызванных вашей блокировкой.