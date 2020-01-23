jeugen написав:
Здається коса підписувала подібний контракт. Який потім було анульовано через суд. Здається мені, що ситуація повториться, але в протилежному напрямку...
Нет. Не повторится.
По контрактам 2009 года были вроде-бы
симметричные условия. Украина обязывалась купить гарантированный объем газа и заплатить за него независимо от того, был выбран объем или нет (принцип "бери или плати"), а РФ обязывалась транзитировать гарантированный объем газа через Украину и заплатить за этот транзит независимо от того, прокачала она этот объем или нет (принцип "качай или плати").
В судебных разбирательствах в Стокгольме по двум спорам суд в обоих случаях стал на сторону Украины, то есть признал принцип "бери или плати" дискриминационным и отменил его, а принцип "качай или плати" признал законным и обязал Газпром заплатить Украине за недокачанный объем.
На первый взгляд кажется, что тут нет логики и есть какая-то заангажированность. Но это только на первый взгляд! Поясняю.
Учитывая, что контрактом с Газпромом Украине был запрещен реэкспорт газа, а экономика Украины сжалась (даже не будем упоминать, что помогла нам в этом в том числе РФ), снижение объемов покупки газа Украиной было объективным
. Нам физически не нужны были те объемы, а перепродать излишек нам было запрещено. Поэтому "бери или плати" - дискриминационно.
А РФ имела все возможности качать оговоренный объем через Украину, т.е. РФ могла в полном объеме
выполнить свои обязательства по контракту. Но не захотела
! И направила эти объемы по другим маршрутам, в том числе - через Северный поток. Поэтому РФ получила решение заплатить, а принцип "качай или плати" был признан законным.
Вот если бы Европа реально резко снизила импорт газа и РФ физически не имела возможности обеспечить нужный объем транзита - тогда суд стал бы в этом вопросе на сторону РФ.
Поэтому в текущей ситуации Газпром не сможет через суд "отбить" заложенный в контракт принцип "качай или плати".
ЗЫ. Я описал только один из
аргументов. Есть и другие. В частности, себестоимость эксплуатации ГТС, минимально необходимые объемы. Также имеет огромное
значение тот факт, что РФ и Газпром, пользуясь своим монопольным положением, ограничивают доступ к нашей ГТС другим поставщикам газа - как внутрироссийским, так и Туркмении, Казахстану и Узбекистану. И этот факт тоже учитывается: раз вы блокируете доступ, то будьте добры или сами качайте оговоренный минимум, или платите на покрытие убытков, вызванных вашей блокировкой.