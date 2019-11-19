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НБУ заявив про умисне пошкодження
закладеного майна за...

НБУ заявив про умисне пошкодження закладеного майна за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:52

НБУ заявив про умисне пошкодження закладеного майна за...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк повідомив в поліцію про умисне пошкодження закладеного майна за наданим кредитом рефінансування банку "Фінансова ініціатива".

Дивися повний текст НБУ заявив про умисне пошкодження закладеного майна за \"рефінансом\" банку Бахматюка.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:52

В октябре 2019 года во время проведения государственным исполнителем исполнительных действий в отношении заложенного имущества представителями Национального банка, которые принимали в них участие, установлено, что состояние этого имущества значительно ухудшилось, если сравнивать с его предыдущим обзором в мае 2018 года.

1 год и 4 месяца не смотрели залог!?!?!?!???!
удивительно, что там еще остались кирпичи
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:24

stokoz
Пропонуєте кожен день по заводам ходити, дивитись чи стоять на місці, чи не розібрали? :mrgreen:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:03

Rainbow А що дивного в тому, що власник має сам піклуватися про своє майно? А тому пропоную не щодня перевіряти, а кожну хвилину контролювати його стан.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:11

  Rainbow написав:stokoz
Пропонуєте кожен день по заводам ходити, дивитись чи стоять на місці, чи не розібрали? :mrgreen:

Было бы ваше - сидели бы круглосуточно!
Конрад Карлович
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