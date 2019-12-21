Міністерство соціальної політики України дало роз'яснення щодо законопроекту про зміни до порядку компенсацій за затримку у виплатах.
Дивися повний текст Мінсоцполітики роз'яснило ініціативу про компенсацію за борги з зарплат.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 11:00
Мінсоцполітики роз'яснило ініціативу про компенсацію за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики роз'яснило ініціативу про компенсацію за борги з зарплат.
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:00
Механізм можна було б теж підкорегувати. Адже, при такій схемі, при дефляції борг за не виплату буде менший за саму з/п. Можливо необхідно було б додати, що "якщо інфляція за кожен місяць прострочення виплати нижче за облікову ставку НБУ - використовується наступна схема розрахунку: заробітна плата * облікова ставка НБУ * кількість місяців прострочення = загальна сума".
Мені здається, що така сума відбила б повне бажання не виплачувати працівникам з/п тривалий час.
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