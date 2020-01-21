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Кожна третя гривня бюджету України йде на погашення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:06
Пропонуємо до обговорення:
Кожна третя гривня бюджету України йде на погашення боргів.
Дивися повний текст Кожна третя гривня бюджету України йде на погашення боргів - Гончарук
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Додано: Пон 27 січ, 2020 11:06
ну, не бурите больше долгов
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