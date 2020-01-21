RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кожна третя гривня бюджету
України йде на погашення...

Кожна третя гривня бюджету України йде на погашення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:06

Кожна третя гривня бюджету України йде на погашення...

Пропонуємо до обговорення:
Кожна третя гривня бюджету України йде на погашення боргів.

Дивися повний текст Кожна третя гривня бюджету України йде на погашення боргів - Гончарук.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93101
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:06

ну, не бурите больше долгов
sal
 
Повідомлень: 3716
З нами з: 25.03.16
Подякував: 740 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні пенсії отримують 27% населення України при 25%...
R2 » Чет 23 січ, 2020 14:57
7 488
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 13:49
moveton
Держстат пояснив розбіжності в даних щодо населення України
R2 » Чет 23 січ, 2020 17:04
2 281
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 20:38
mitsag_vadim_ru43
Інтернет у села: мобільні оператори України подали заяву...
R2 » Вів 21 січ, 2020 21:55
1 252
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 21:55
lite

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81122)
27.01.2020 11:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.