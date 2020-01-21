Кожна третя гривня бюджету України йде на погашення боргів.
Дивися повний текст Кожна третя гривня бюджету України йде на погашення боргів - Гончарук.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 11:06
Кожна третя гривня бюджету України йде на погашення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кожна третя гривня бюджету України йде на погашення боргів - Гончарук.
Додано: Пон 27 січ, 2020 14:28
Попробуйте, что ли, экономику восстановить. А то вы только берете кредиты, а потом жалуетесь, что каждую третью гривну нужно отдавать на погашение долгов.
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