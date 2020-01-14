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Збільшення пенсійного віку
визнали неконституційним

Збільшення пенсійного віку визнали неконституційним
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:06

Збільшення пенсійного віку визнали неконституційним

Пропонуємо до обговорення:
Конституційний Суд визнав неконституційним поетапне збільшення пенсійного віку для окремих категорій осіб.

Дивися повний текст Збільшення пенсійного віку визнали неконституційним.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:06

не для всех
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А цікаво, чи робота в ВР являє собою працю в шкідливих умовах?
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:45

Re: Збільшення пенсійного віку визнали неконституційним

Как выполняются решения КС Украины в плане пенсионного обеспечения простых украинцев и кто еще надеется на справедливость, законность и элементарную порядочность государства Украина и его чинуш, рекомендую почитать по ссылке ниже как кинули моего брата с пенсией не смотря на решение КС Украины

Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:15

так все имели объективные ожидания то у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных старым Законом “О пенсионном обеспечении”
PV
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