Конституційний Суд визнав неконституційним поетапне збільшення пенсійного віку для окремих категорій осіб.
Дивися повний текст Збільшення пенсійного віку визнали неконституційним.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 11:06
Збільшення пенсійного віку визнали неконституційним
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Збільшення пенсійного віку визнали неконституційним.
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:45
Re: Збільшення пенсійного віку визнали неконституційним
Как выполняются решения КС Украины в плане пенсионного обеспечения простых украинцев и кто еще надеется на справедливость, законность и элементарную порядочность государства Украина и его чинуш, рекомендую почитать по ссылке ниже как кинули моего брата с пенсией не смотря на решение КС Украины
Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...
Додано: Пон 27 січ, 2020 14:15
так все имели объективные ожидания то у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных старым Законом “О пенсионном обеспечении”
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:23
Значит кинули всех.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 08:07
Какая то социальная и конституционная несправедливость. Всем повышать пенсионный возраст а некоторым нет..
Додано: Вів 28 січ, 2020 08:10
Re: Збільшення пенсійного віку визнали неконституційним
Так а тем, которые решили идти работать на Дядю вместо открытия собственного бизнеса, сужения права выхода на пенсию согласно ожиданиям не было?
Додано: Вів 28 січ, 2020 11:42
Какое наказание понесут депутаты которые принимают неконституционные законы и президент который подписывает эти неконституционные законы?
Какая компенсация будет от государства гражданам которые пострадали от таких "законов"?
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