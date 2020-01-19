За політичні рішення - можливо, а от за виконану роботу - кожен має нести відповідальність.
Хоча, по факту, жоден в країні не несе відповідальності за свої вчинки. Навіть Бог часто ігнорує порушення його 10-ти законів...
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Додано: Сер 29 січ, 2020 12:23
Re: Збільшення пенсійного віку визнали неконституційним
За політичні рішення - можливо, а от за виконану роботу - кожен має нести відповідальність.
Хоча, по факту, жоден в країні не несе відповідальності за свої вчинки. Навіть Бог часто ігнорує порушення його 10-ти законів...
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:55
Ну что за инфантильный бред? -- это гос-структура. В "госах" обратная связь по определению отсутствует.
Кстати -- то не законы, а "заповеди"? -- в чем разница? -- курим маны...
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:53
_hunter Різниця між вимогою та рекомендацією мені відома. Але рекомендація, за невиконання якої буде покарання, автоматично перетворюється на вимогу.
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