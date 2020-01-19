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Збільшення пенсійного віку
визнали неконституційним

Збільшення пенсійного віку визнали неконституційним
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:23

Re: Збільшення пенсійного віку визнали неконституційним

  Slx написав:Согласно нормам политики не несут ответсвенности за политические решения.

За політичні рішення - можливо, а от за виконану роботу - кожен має нести відповідальність.
Хоча, по факту, жоден в країні не несе відповідальності за свої вчинки. Навіть Бог часто ігнорує порушення його 10-ти законів...
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:55

  jeugen написав:
  Slx написав:Согласно нормам политики не несут ответсвенности за политические решения.

За політичні рішення - можливо, а от за виконану роботу - кожен має нести відповідальність.
Хоча, по факту, жоден в країні не несе відповідальності за свої вчинки. Навіть Бог часто ігнорує порушення його 10-ти законів...

Ну что за инфантильный бред? -- это гос-структура. В "госах" обратная связь по определению отсутствует.

Кстати -- то не законы, а "заповеди"? -- в чем разница? -- курим маны...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:53

_hunter Різниця між вимогою та рекомендацією мені відома. Але рекомендація, за невиконання якої буде покарання, автоматично перетворюється на вимогу.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:23

  jeugen написав:_hunter Різниця між вимогою та рекомендацією мені відома. Але рекомендація, за невиконання якої буде покарання, автоматично перетворюється на вимогу.

Если разница известна -- зачем бред писать?
_hunter
 
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