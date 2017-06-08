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Межбанк: на котировки повлияют несколько "возбудителей...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:22
Пропонуємо до обговорення:
Понедельник на валютном рынке пройдет достаточно напряженно.
Дивися повний текст Межбанк: на котировки повлияют несколько \"возбудителей спокойствия\"
.
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