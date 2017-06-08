RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Межбанк: на котировки повлияют
несколько "возбудителей...

Межбанк: на котировки повлияют несколько "возбудителей...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:22

Межбанк: на котировки повлияют несколько "возбудителей...

Пропонуємо до обговорення:
Понедельник на валютном рынке пройдет достаточно напряженно.

Дивися повний текст Межбанк: на котировки повлияют несколько \"возбудителей спокойствия\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93101
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Межбанк: ждать ли "курсовой лотереи"
R2 » П'ят 09 сер, 2019 10:38
2 187
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 11:19
mixail956
Межбанк: доллар подняли потребности в гривне и рост...
R2 » Чет 01 лют, 2018 18:13
5 1349
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 22:00
Деньги
Возвращение ГАИ в Украине: есть несколько важных деталей 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 08 чер, 2017 10:07
41 8191
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 чер, 2017 13:00
romiks2009

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81122)
27.01.2020 11:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.