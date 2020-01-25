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Японський фондовий ринок відкрився падінням через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:24
Пропонуємо до обговорення:
Японський фондовий індекс Nikkei 225 втрачає 2% на торгах 27 січня на тлі зростаючих побоювань поширення епідемії пневмонії, що вже стала причиною не менше 80 смертей в Китаї.
Дивися повний текст Японський фондовий ринок відкрився падінням через коронавірус
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