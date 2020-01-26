Коронавирус в Китае

Додано: Пон 27 січ, 2020 12:12

ВОЗ запросила срочный мониторинг ситуации в районах КНР закрываемых на карантин;

Глава ВОЗ вылетел в Китай;

Китай дал разрешение на прибытие вместе с ним группы спецов военно-биологической службы ВС США





1е исследование дало 3,8

2е дало 2,5-2,6

3е дало 3,3-5,4

https://twitter.com/DrEricDing/status/1 ... 6838109185

Новые данные исследования заразности (повысилась)1е исследование дало 3,82е дало 2,5-2,63е дало 3,3-5,4

Глава Китайской национальной комиссии по здравоохранению Ма Сяовэй:



#коронавирус может передаваться даже в инкубационный период



#coronovirus адаптировался к человеческому организму и стал более заразным



Мед.учреждения на грани коллапса.

Подтверждена передача через слизистую глаз.



Масок(и то специальных) -недостаточно, также нужны защитные очки и не касаться глаз перед дезинфекцией рук



зафиксировали нетипичные случаи заражения. На 1х стадиях у больных был слабый аппетит, усталость, психические проблемы, тошнота, рвота, диарея, головная боль. И лишь спустя время у них проявлялись легочные симптомы пневмонии.



Около 5 миллионов жителей покинули Ухань до закрытия города из-за эпидемии нового коронавируса.



Об этом сообщил мэр города Чжоу Сянванг

коронавирус имеет бОльший пандемический риск чем SARS



(отчет Китайского "Центра по диагностке и предотвращению заболеваний")



на 80% идентичен возбудителю SARS

(начальник департамент эпидемиологии института Пастера/Париж)



но в отличии от SARS - передача уже во время инкубационного периода, большой % случаев безсимптомного течения до определенного времени



Уровень смертности от 1 до 10%



точное значение установить невозможно из-за отсутствия достверных данных



(MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis)





"Можно с гордостью сказать, что в исследованиях иммунных механизмов летучих мышей, позволяющих им длительное время быть переносчиками вирусов..., мы вошли в число мировых лидеров"

http://russian.news.cn/2018-05/05/c_137157668_2.htm

(изначальный резервуар вируса предполагася среди летучих мышей на продуктовом рынке, с последующей передачей змеям, потом людям)



В копилку версии о лабораторном происхождении"Можно с гордостью сказать, что в исследованиях иммунных механизмов летучих мышей, позволяющих им длительное время быть переносчиками вирусов..., мы вошли в число мировых лидеров"(изначальный резервуар вируса предполагася среди летучих мышей на продуктовом рынке, с последующей передачей змеям, потом людям)

По всем данным до нас 1я волна доберется не позже конца марта.При сохранении такоже уровня мутабельности, 2я волна может быть по-серьезней.2800+ подтвержденных случаев, 6000+ на рассмотрении;81 летальный, 400+ критических5 случае в США, 60+ на проверке в 32 штатах5 в АвстралииОперативная сводка с источниками(Оранжевый "на проверке", красный "подтверждено", зеленый "выздоровевшие", серый "умершие")Китай уже выделил более 1,5млрд $ на борьбу с #коронавирус