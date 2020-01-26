Коронавирус в Китае

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<12 Додано: Пон 27 січ, 2020 14:27 Surfer написав: freeze написав: Киев встретил коронавирус



Я думал к выходным только подтянется. Киев встретил коронавирусЯ думал к выходным только подтянется.



Пока это не ТОТ самый китайский короновирус.



В Киеве зарегистрировали случай коронавируса: почему не стоит паниковать



В Киеве подтвердили один случай коронавируса. Именно такие результаты показало исследование государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".



Об этом написала пресс-служба учреждения на своей странице в Facebook. В комментариях представители лабораторного центра отметили, что это не китайский коронавирус 2019-nCoV, который постепенно охватывает различные страны мира и приводит к гибели людей.



"Сейчас у нас нет пациентов с подозрением на 2019-nCoV. Из тех трех пациентов, у которых были подозрения, сегодня появилась информацию по последнему – диагноз не подтвердился. По состоянию на сейчас в Украине нет пациентов с подозрением на коронавирус 2019-nCoV", –пояснили в Минздраве.

В Киеве подтвердили один случай коронавируса. Именно такие результаты показало исследование государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины"."Сейчас у нас нет пациентов с подозрением на 2019-nCoV. Из тех трех пациентов, у которых были подозрения, сегодня появилась информацию по последнему – диагноз не подтвердился. По состоянию на сейчас в Украине нет пациентов с подозрением на коронавирус 2019-nCoV", –пояснили в Минздраве.



с другой стороны есть пока неподтвержденная информация о более чем 2,8 млн инфицированных и 112 000 погибших на счету 2019-nCoV. Учитывая то количество видео с реальными жертвами и официальную информацию в всего 80 летальных случаев нет веры совсем. Пока это не ТОТ самый китайский короновирус.с другой стороны есть пока неподтвержденная информация о более чем 2,8 млн инфицированных и 112 000 погибших на счету 2019-nCoV. Учитывая то количество видео с реальными жертвами и официальную информацию в всего 80 летальных случаев нет веры совсем.



Тогда еще расслабляемся с недельку, нам местные коронавирусы по барабану, уже хорошо ))) Тогда еще расслабляемся с недельку, нам местные коронавирусы по барабану, уже хорошо ))) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14965 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3911 раз. Подякували: 5925 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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