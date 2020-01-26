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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:27

  Surfer написав:
  freeze написав:Киев встретил коронавирус :mrgreen:

Я думал к выходным только подтянется.


Пока это не ТОТ самый китайский короновирус.

В Киеве зарегистрировали случай коронавируса: почему не стоит паниковать

В Киеве подтвердили один случай коронавируса. Именно такие результаты показало исследование государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

Об этом написала пресс-служба учреждения на своей странице в Facebook. В комментариях представители лабораторного центра отметили, что это не китайский коронавирус 2019-nCoV, который постепенно охватывает различные страны мира и приводит к гибели людей.

"Сейчас у нас нет пациентов с подозрением на 2019-nCoV. Из тех трех пациентов, у которых были подозрения, сегодня появилась информацию по последнему – диагноз не подтвердился. По состоянию на сейчас в Украине нет пациентов с подозрением на коронавирус 2019-nCoV", –пояснили в Минздраве.


с другой стороны есть пока неподтвержденная информация о более чем 2,8 млн инфицированных и 112 000 погибших на счету 2019-nCoV. Учитывая то количество видео с реальными жертвами и официальную информацию в всего 80 летальных случаев нет веры совсем.


Тогда еще расслабляемся с недельку, нам местные коронавирусы по барабану, уже хорошо )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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