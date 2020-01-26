Коронавирус в Китае

В Киеве подтвердили один случай коронавируса. Именно такие результаты показало исследование государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".
Об этом написала пресс-служба учреждения на своей странице в Facebook. В комментариях представители лабораторного центра отметили, что это не китайский коронавирус 2019-nCoV, который постепенно охватывает различные страны мира и приводит к гибели людей.
"Сейчас у нас нет пациентов с подозрением на 2019-nCoV. Из тех трех пациентов, у которых были подозрения, сегодня появилась информацию по последнему – диагноз не подтвердился. По состоянию на сейчас в Украине нет пациентов с подозрением на коронавирус 2019-nCoV", –пояснили в Минздраве.
с другой стороны есть пока неподтвержденная информация о более чем 2,8 млн инфицированных и 112 000 погибших на счету 2019-nCoV. Учитывая то количество видео с реальными жертвами и официальную информацию в всего 80 летальных случаев нет веры совсем.
Тогда еще расслабляемся с недельку, нам местные коронавирусы по барабану, уже хорошо )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.