Коронавирус в Китае

Додано: Пон 27 січ, 2020 15:45

yama написав: это на повестке дня и это будет\может влиять на курс

Surfer написав: Если бы у вас было чем, вы бы обратили внимание на WashingtonTimes - не такое уж желтое и не такое уж советское издание. Если бы у вас было чем, вы бы обратили внимание на ИСТОЧНИК на который я четко указал, это не много ни мало- не такое уж желтое и не такое уж советское издание.

это всего лишь ВЕРСИЯ товарища Дэни Шохам, бывший офицер «израильской» военной разведки, который изучал китайскую биологическую программу, сказал, что институт связан с секретной программой биологического оружия в Пекине. похоже чувак просто решил по пиарится так как нигде больше в интернет кроме в новостях об вирусе он не всплывает.

Вашингтон пост хорошая газета , но она как и все СМИ публикует то что хотят читать опять таки внимательно оригинал “Certain laboratories in the institute have probably (!) been engaged, in terms of research and development, in Chinese, at least collaterally, yet not as a principal facility of the Chinese BW alignment,” Mr. Shoham told The Washington Times. ВЕРОНЯТНО то есть товарищ ПРЕДПОЛАГАЕТ, а НЕ утверждает . Вы же подаете это как утверждение. это на повестке дня и это будет\может влиять на курсэто всего лишьтоварищапохоже чувак просто решил по пиарится так как нигде больше в интернет кроме в новостях об вирусе он не всплывает.хорошая газета , но она как и все СМИ публикует то что хотят читать опять таки внимательно оригиналто есть товарищ

Virus-hit Wuhan has two laboratories linked to Chinese bio-warfare program



The deadly animal virus epidemic spreading globally may have originated in a Wuhan laboratory linked to China’s covert biological weapons program, according to an Israeli biological warfare expert.



Radio Free Asia this week rebroadcast a local Wuhan television report from 2015 showing China’s most advanced virus research laboratory known the Wuhan Institute of Virology, Radio Free Asia reported.



The laboratory is the only declared site in China capable of working with deadly viruses.

The deadly animal virus epidemic spreading globally may have originated in a Wuhan laboratory linked to China’s covert biological weapons program, according to an Israeli biological warfare expert.Radio Free Asia this week rebroadcast a local Wuhan television report from 2015 showing China’s most advanced virus research laboratory known the Wuhan Institute of Virology, Radio Free Asia reported.

Dany Shoham, a former Israeli military intelligence officer who has studied Chinese biological warfare

Work on biological weapons is conducted as part of a dual civilian-military research and is “definitely covert”, he said in an email



Работа над биологическим оружием проводится в рамках двойного военно-гражданского исследования и является «определенно тайной»



Ему про вашингтон таймс, он тебе про вашингтонпост, в голове каша и все равно пытается сманипулировать тем что он хочет видеть, а не о том что совершенно четко указано даже в заголовке статьи.Это не я подаю , это вашингтон таймс совершенно четко указывает, ЕСЛИ ВСЕ ТАКИ ЧИТАТЬ ОРИГИНАЛ :Четко в заголовке -И если об этом пишет ВашингтонТаймс. значит у них есть основания заявлять об этом пусть посредством некоего израильского эксперта по биологическому оружию. И не просто "товарища" - а отставного офицера израильской разведки который профессионально изучал тему китайского биооружия. О плотном взаимодействии израильских и американских военных и спецслужб, лишний раз говорить не буду, но замечу что в виду этого обстоятельства совершенно очевидно что такие материалы попадают в американскую прессу не случаянно.Его "пробабли" относится к самому статусу исследований - что они имеют якобы двойную природу гражданско-военную, чтобы хоть как то смягчить формулировку. Учите матчасть !Но в том что работы по биологическому оружию там ведутся не вызывает у него никаних сомнений.