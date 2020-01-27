Коронавирус в Китае

Додано: Вів 28 січ, 2020 12:34



https://edition.cnn.com/asia/live-news/ ... 43ada248f5 People need to be prepared for this to become a global epidemic

Пандемии уже не избежать.

Нам нужно не поддаваться панике, но быть готовыми.



Скот Готлиб.



Член совета директоров Пфайзер и коммисар

Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США

с 2017 года по апрель 2019 года

Количество заражённых увеличилось с 2762 до 4539 за сутки.Число людей под подозрением с 5794 до 6973.106 человек умерло (+26 за сутки). 800+ в критическом состоянии60 человек "вылечено"Первый случай зарегистрирован в Германии и Шри-Ланке.Существующая динамика заболеваемости (при использовании ОФИЦИАЛЬНЫХ данных) предполагаетГрафик заболеваемости уже отчетливо экспоненциальный,прирост заболеваемости стабильно держится в диапазоне +50-70% в деньГлавный эпидемиолог Гонг-Конга - заявляет о 44 000 реальных случаев к 25 января, в отличии от официальной статистики.Вот все данные его доклада по случаюОн же:Опровергнута официальная версия происхождения вируса, на данный момент вот что выявлено:- источник не продуктовый рынок в Ухани- источник не летучии мыши (просто имеет сходства)- сверхвысокая мутабельность (из 6 образцов взятых у заболевших в одной семье - все отличаются друг от друга)(upd. по доступной информации - такое расхождение может быть связано с ошибками в транскрипции взятых образцов и впоследствии будет исправлено, а мутабельность не так высока)- возник не в следствие недавней случайной межвидовой передачи- не в следствие случайной комбинации между другими короновирусами в естественном резервуаре- совершенно новое подсемейство коронавирусов (только половина генома сходна с другими)- имеет специфическую неизвестную сердевину, облегчающую проникновение в клеткуТам есть ссылки на исследованияupd.А и это: SkyUp привозит остатки украинских туристов 29.01, 01.02 и 04.02 - их бы в карантин на 2 недельки, но ручкой лобик померяют и отпустят гулять по ОушенПлазам и Гуливерам