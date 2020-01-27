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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:00

Re: Коронавирус в Китае

Зображення :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: пока лучшие умы мира думают в нашей стране уже все давно есть на олх
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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