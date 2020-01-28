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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:00
Re: Коронавирус в Китае
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интерестный график-прогноз количества заболевших в Китае
Додано: Вів 28 січ, 2020 18:48
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:02
Re: Коронавирус в Китае
посоветуйте тихий и уютный китайский ресторанчик
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:40
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:37
Re: Коронавирус в Китае
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:02
Re: Коронавирус в Китае
Как не задумывался никто и о том, что уже куча вирусов всяких птичих гриппов и атипичных пневмоний всё так же начиналась в Китае в зимний период уже годами до этого. А хитрость американцев тем страшнее, что непонятно зачем она уже после конца торговой войны, а не до и не во время её. Штаты вроде получили от Китая то, что хотели. Но видимо хотят всех китайцев заморить, а их ресурсы забрать себе. Какие, кстати, у Китая ресурсы? Думаю, что немаловажный фактор для геополитики США это корень Жень-шеня...
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