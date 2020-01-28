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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:00

Re: Коронавирус в Китае

Зображення :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: пока лучшие умы мира думают в нашей стране уже все давно есть на олх
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интерестный график-прогноз количества заболевших в Китае
https://www.reddit.com/r/dataisbeautifu ... ronavirus/
andrey171213
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 18:48

  Corpocrator написав:1 млн заболевших к 8-10 февраля, 1 млрд заболевших к началу марта.

8 березня захворіє останній землянин :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:02

Re: Коронавирус в Китае

посоветуйте тихий и уютный китайский ресторанчик
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:40

  Мизантрóп написав:посоветуйте тихий и уютный китайский ресторанчик


Летучие мыши и змеи в меню должны быть? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:37

Re: Коронавирус в Китае

точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:02

Re: Коронавирус в Китае

Как не задумывался никто и о том, что уже куча вирусов всяких птичих гриппов и атипичных пневмоний всё так же начиналась в Китае в зимний период уже годами до этого. А хитрость американцев тем страшнее, что непонятно зачем она уже после конца торговой войны, а не до и не во время её. Штаты вроде получили от Китая то, что хотели. Но видимо хотят всех китайцев заморить, а их ресурсы забрать себе. Какие, кстати, у Китая ресурсы? Думаю, что немаловажный фактор для геополитики США это корень Жень-шеня...
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:06

Предположительно первая смерть от короновируса в Китае.

andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:38

andrein
 
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