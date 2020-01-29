Коронавирус в Китае

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<12345 Додано: Сер 29 січ, 2020 10:13 Corpocrator написав: upd. Вирус совсем плох, если мыться начали даже крысы upd. Вирус совсем плох, если мыться начали даже крысы



)))

Но это не крыса.

Похоже на какого-то латиноамериканского грызуна, сейчас не вспомню. )))Но это не крыса.Похоже на какого-то латиноамериканского грызуна, сейчас не вспомню. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15008 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3915 раз. Подякували: 5937 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2020 14:11 49.2.❗️1. Вирус чувствителен к жаре (высокой температуре) и ультрафиолетовому излучению.



2. 30 минут при температуре 56°С, диэтиловый эфир, 75° этиловый спирт, хлорсодержащие антисептики, пероксиуксусная кислота (или надуксусная кислота), хлороформ и др. жировые растворители...



Из неприятного: вируса уже 3: 2019-nCoV -G1 и 2019-nCoV -G2 и 2019-nCoV -G3 и хотя вакцина уже создана в Гонконге ее тестирвование пройдет от 3 мес до 1 года. Держитесь.. vladislavlvov

Повідомлень: 2022 З нами з: 02.03.07 Подякував: 90 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2020 14:17 KULANDALE написав: Как не задумывался никто и о том, что уже куча вирусов всяких птичих гриппов и атипичных пневмоний всё так же начиналась в Китае в зимний период уже годами до этого. А хитрость американцев тем страшнее, что непонятно зачем она уже после конца торговой войны, а не до и не во время её. Штаты вроде получили от Китая то, что хотели. Но видимо хотят всех китайцев заморить, а их ресурсы забрать себе. Какие, кстати, у Китая ресурсы? Думаю, что немаловажный фактор для геополитики США это корень Жень-шеня... Как не задумывался никто и о том, что уже куча вирусов всяких птичих гриппов и атипичных пневмоний всё так же начиналась в Китае в зимний период уже годами до этого. А хитрость американцев тем страшнее, что непонятно зачем она уже после конца торговой войны, а не до и не во время её. Штаты вроде получили от Китая то, что хотели. Но видимо хотят всех китайцев заморить, а их ресурсы забрать себе. Какие, кстати, у Китая ресурсы? Думаю, что немаловажный фактор для геополитики США это корень Жень-шеня...



интересно, кого бы винила вата в всех бедах на земле, если бы не было американцев? интересно, кого бы винила вата в всех бедах на земле, если бы не было американцев? главное оружие рашистов - ложь trololo

Повідомлень: 4462 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2021 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2020 14:52 :

https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-k ... 67004.html Советы от ставленницы барыг и мародеров, развалившей медицину Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16593 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1674 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2020 16:27 Пошел в магазин. Очередь в кассу огромная. Громко чихнул и произнес:"Долбанный Ухань,зачем я только жрал этих крыс?" "Становись в очередь",ответили из очереди,-"Мы все из Ухани" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2710 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2020 19:01 The World Health Organization is to convene an Emergency Committee meeting

Всемирная организация здравоохранения собирается созвать заседание Чрезвычайного комитета в четверг, посвященное нынешней вспышке

Они по Эболе расскачаивались сколько.

Нужно было еще в прошлый четверг блокировать все границы на первой встрече. vladislavlvov

Повідомлень: 2022 З нами з: 02.03.07 Подякував: 90 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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