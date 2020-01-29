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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:13

  Corpocrator написав:upd. Вирус совсем плох, если мыться начали даже крысы


)))
Но это не крыса.
Похоже на какого-то латиноамериканского грызуна, сейчас не вспомню.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:11

49.2.❗️1. Вирус чувствителен к жаре (высокой температуре) и ультрафиолетовому излучению.

2. 30 минут при температуре 56°С, диэтиловый эфир, 75° этиловый спирт, хлорсодержащие антисептики, пероксиуксусная кислота (или надуксусная кислота), хлороформ и др. жировые растворители...

Из неприятного: вируса уже 3: 2019-nCoV -G1 и 2019-nCoV -G2 и 2019-nCoV -G3 и хотя вакцина уже создана в Гонконге ее тестирвование пройдет от 3 мес до 1 года. Держитесь..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:17

  KULANDALE написав:Как не задумывался никто и о том, что уже куча вирусов всяких птичих гриппов и атипичных пневмоний всё так же начиналась в Китае в зимний период уже годами до этого. А хитрость американцев тем страшнее, что непонятно зачем она уже после конца торговой войны, а не до и не во время её. Штаты вроде получили от Китая то, что хотели. Но видимо хотят всех китайцев заморить, а их ресурсы забрать себе. Какие, кстати, у Китая ресурсы? Думаю, что немаловажный фактор для геополитики США это корень Жень-шеня...


интересно, кого бы винила вата в всех бедах на земле, если бы не было американцев?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:52

Советы от ставленницы барыг и мародеров, развалившей медицину :wink: :
https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-k ... 67004.html
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:27

Пошел в магазин. Очередь в кассу огромная. Громко чихнул и произнес:"Долбанный Ухань,зачем я только жрал этих крыс?" "Становись в очередь",ответили из очереди,-"Мы все из Ухани"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:01

The World Health Organization is to convene an Emergency Committee meeting
Всемирная организация здравоохранения собирается созвать заседание Чрезвычайного комитета в четверг, посвященное нынешней вспышке
Они по Эболе расскачаивались сколько.
Нужно было еще в прошлый четверг блокировать все границы на первой встрече.
vladislavlvov
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andrein
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:59

andrein
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:17

Короновирус уже на границе РФ. :)

andrein
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