Коронавирус в Китае

)))
Но это не крыса.
Похоже на какого-то латиноамериканского грызуна, сейчас не вспомню.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:13
)))
Но это не крыса.
Похоже на какого-то латиноамериканского грызуна, сейчас не вспомню.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 29 січ, 2020 14:11
49.2.❗️1. Вирус чувствителен к жаре (высокой температуре) и ультрафиолетовому излучению.
2. 30 минут при температуре 56°С, диэтиловый эфир, 75° этиловый спирт, хлорсодержащие антисептики, пероксиуксусная кислота (или надуксусная кислота), хлороформ и др. жировые растворители...
Из неприятного: вируса уже 3: 2019-nCoV -G1 и 2019-nCoV -G2 и 2019-nCoV -G3 и хотя вакцина уже создана в Гонконге ее тестирвование пройдет от 3 мес до 1 года. Держитесь..
Додано: Сер 29 січ, 2020 14:17
интересно, кого бы винила вата в всех бедах на земле, если бы не было американцев?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 29 січ, 2020 14:52
Советы от ставленницы барыг и мародеров, развалившей медицину :
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:27
Пошел в магазин. Очередь в кассу огромная. Громко чихнул и произнес:"Долбанный Ухань,зачем я только жрал этих крыс?" "Становись в очередь",ответили из очереди,-"Мы все из Ухани"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 29 січ, 2020 19:01
The World Health Organization is to convene an Emergency Committee meeting
Всемирная организация здравоохранения собирается созвать заседание Чрезвычайного комитета в четверг, посвященное нынешней вспышке
Они по Эболе расскачаивались сколько.
Нужно было еще в прошлый четверг блокировать все границы на первой встрече.
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