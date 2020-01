Коронавирус в Китае

Додано: Сер 29 січ, 2020 19:01

The World Health Organization is to convene an Emergency Committee meeting

Всемирная организация здравоохранения собирается созвать заседание Чрезвычайного комитета в четверг, посвященное нынешней вспышке

Они по Эболе расскачаивались сколько.

Нужно было еще в прошлый четверг блокировать все границы на первой встрече.