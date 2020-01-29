Коронавирус в Китае
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:11
jump написав:
Китайські лікарі з окремих провінцій заявили про зменшення кількості нових хворих на коронавірус.
Як пише Global Times, цю інформацію підтверджує і Національна комісія охорони здоров'я Китаю.
Так, більш ніж у 10 провінціях Китаю зафіксовано зниження кількості нових інфікованих пацієнтів проти попереднього дня.
https://www.obozrevatel.com/ukr/health/ ... istika.htm За один день
количество
умерших увеличилось на 29 процентов 132
170
заболевших увеличилось на 28 процентов 6154
7847
Коронавирус добрался до Индии.
Ну всё, с индийской антисанитарией мало всем не покажется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
Повідомлень: 15028
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3919 раз.
Подякували: 5943 раз.
Профіль
20
3
5
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:49
jump написав:
Китайські лікарі з окремих провінцій заявили про зменшення кількості нових хв
орих на коронавірус.
Як пише Global Times, цю інформацію підтверджує і Національна комісія охорони здоров'я Китаю.
Так, більш ніж у 10 провінціях Китаю зафіксовано зниження кількості нових інфікованих пацієнтів проти попереднього дня.
https://www.obozrevatel.com/ukr/health/ ... istika.htm
Очень логично. Наконец то, адекватные новости начали просачиваться и в желтые СМИ.
Вот качественная оценка от Лаборатории биологического и социально-технического моделирования Северо-Восточного университета Бостона за вчера. Наиболее вероятным общим количеством случаев заболевания является цифра в 31 тыс человек. Никаких миллионов и миллиардов.
https://www.mobs-lab.org/uploads/6/7/8/ ... _jan29.pdf
zРадио
Повідомлень: 4790
З нами з: 02.05.18
Подякував: 894 раз.
Подякували: 2040 раз.
Профіль
2
4
3
Додано: Чет 30 січ, 2020 21:41
zРадиоХотелось бы, а то к примеру во Львове 5 боксов всего в инфекционной больнице. Гончарук может сколько угодно собирать СНБО, но не мне объяснять что даже 100-200 больных с короновирусом положат всю нашу мед систему.. Китайцы жалуются на свои больницы. У нас медицины нет. Посмотрите на уровень больницы в Ухане...и они не справлялись.. Видео очень обнадеживающее...
vladislavlvov
Повідомлень: 2023
З нами з: 02.03.07
Подякував: 90 раз.
Подякували: 368 раз.
Профіль
Додано: Чет 30 січ, 2020 21:54
zРадио написав:
Никаких миллионов и миллиардов.
неужели мы все не умрём скоро?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Повідомлень: 3625
З нами з: 03.12.14
Подякував: 453 раз.
Подякували: 525 раз.
Профіль
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:02
Мизантрóп написав: zРадио написав:
Никаких миллионов и миллиардов.
неужели мы все не умрём скоро?
Только не говорите, что набрались денег в долг и все прогуляли
zРадио
Повідомлень: 4790
З нами з: 02.05.18
Подякував: 894 раз.
Подякували: 2040 раз.
Профіль
2
4
3
+ Додати тему
Відповісти на тему