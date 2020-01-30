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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:11

  jump написав:Китайські лікарі з окремих провінцій заявили про зменшення кількості нових хворих на коронавірус.

Як пише Global Times, цю інформацію підтверджує і Національна комісія охорони здоров'я Китаю.

Так, більш ніж у 10 провінціях Китаю зафіксовано зниження кількості нових інфікованих пацієнтів проти попереднього дня.
https://www.obozrevatel.com/ukr/health/ ... istika.htm


За один день количество
умерших увеличилось на 29 процентов 132 :arrow: 170
заболевших увеличилось на 28 процентов 6154 :arrow: 7847

Коронавирус добрался до Индии.
Ну всё, с индийской антисанитарией мало всем не покажется. :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:49

  jump написав:Китайські лікарі з окремих провінцій заявили про зменшення кількості нових хв
орих на коронавірус.

Як пише Global Times, цю інформацію підтверджує і Національна комісія охорони здоров'я Китаю.

Так, більш ніж у 10 провінціях Китаю зафіксовано зниження кількості нових інфікованих пацієнтів проти попереднього дня.
https://www.obozrevatel.com/ukr/health/ ... istika.htm


Очень логично. Наконец то, адекватные новости начали просачиваться и в желтые СМИ.

Вот качественная оценка от Лаборатории биологического и социально-технического моделирования Северо-Восточного университета Бостона за вчера. Наиболее вероятным общим количеством случаев заболевания является цифра в 31 тыс человек. Никаких миллионов и миллиардов.

Зображення

https://www.mobs-lab.org/uploads/6/7/8/ ... _jan29.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:41

zРадиоХотелось бы, а то к примеру во Львове 5 боксов всего в инфекционной больнице. Гончарук может сколько угодно собирать СНБО, но не мне объяснять что даже 100-200 больных с короновирусом положат всю нашу мед систему..
Китайцы жалуются на свои больницы. У нас медицины нет.
Посмотрите на уровень больницы в Ухане...и они не справлялись..

Видео очень обнадеживающее...
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:54

Re: Коронавирус в Китае

  zРадио написав:Никаких миллионов и миллиардов.
неужели мы все не умрём скоро?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:02

  Мизантрóп написав:
  zРадио написав:Никаких миллионов и миллиардов.
неужели мы все не умрём скоро?


Только не говорите, что набрались денег в долг и все прогуляли :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:08

  vladislavlvov написав:zРадиоХотелось бы, а то к примеру во Львове 5 боксов всего в инфекционной больнице. Гончарук может сколько угодно собирать СНБО, но не мне объяснять что даже 100-200 больных с короновирусом положат всю нашу мед систему..
Китайцы жалуются на свои больницы. У нас медицины нет.
Посмотрите на уровень больницы в Ухане...и они не справлялись..

Ухань - 12 мільйонів населення - якби в 16 разів більший за Львів.
І який такий там "уровень"? Нічого особливого я не побачив. Тим більше він був в "одній з центральних" лікарень.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:47

  andrijk777 написав:
  vladislavlvov написав:zРадиоХотелось бы, а то к примеру во Львове 5 боксов всего в инфекционной больнице. Гончарук может сколько угодно собирать СНБО, но не мне объяснять что даже 100-200 больных с короновирусом положат всю нашу мед систему..
Китайцы жалуются на свои больницы. У нас медицины нет.
Посмотрите на уровень больницы в Ухане...и они не справлялись..

Ухань - 12 мільйонів населення - якби в 16 разів більший за Львів.
І який такий там "уровень"? Нічого особливого я не побачив. Тим більше він був в "одній з центральних" лікарень.

Уровень там отличный и дисциплина теперь на ура. Проблема не в смертности, а в заразности и главное нет лекарства. Поэтому не дай бог что, главное нейтрализовать заразного и тех кто с ним был в прямом контакте, что бы не распространялось то, от чего пока нет вакцины. От кори умирают больше, но при вспышке всех вокруг можно вакцинировать и всё наладится.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:17

  andrijk777 написав:
  vladislavlvov написав:zРадиоХотелось бы, а то к примеру во Львове 5 боксов всего в инфекционной больнице. Гончарук может сколько угодно собирать СНБО, но не мне объяснять что даже 100-200 больных с короновирусом положат всю нашу мед систему..
Китайцы жалуются на свои больницы. У нас медицины нет.
Посмотрите на уровень больницы в Ухане...и они не справлялись..

Ухань - 12 мільйонів населення - якби в 16 разів більший за Львів.
І який такий там "уровень"? Нічого особливого я не побачив. Тим більше він був в "одній з центральних" лікарень.


Ну-да, ну-да. Почему же ВОЗ тогда объявляет ситуацию международной ЧС, мотивируя именно тем, что последствия в странах с менее развитой системой здравоохранения, чем в Китая, являются непредсказуемыми?

Локализация вируса в Ухане - исключительная заслуга административных и финансовых возможностей китайских властей, плюс развитой научной и практической медицинской экспертизы.

https://twitter.com/WHO/status/1222967082733559808

Ты вспомни, как мы людей из Непала "эвакуировали"... Вот это и есть реальный уровень наших возможностей работы в условиях ЧС...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:34

Re: Коронавирус в Китае

Зображення
Ваестину!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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