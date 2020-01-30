Коронавирус в Китае

Очень логично. Наконец то, адекватные новости начали просачиваться и в желтые СМИ.
Вот качественная оценка от Лаборатории биологического и социально-технического моделирования Северо-Восточного университета Бостона за вчера. Наиболее вероятным общим количеством случаев заболевания является цифра в 31 тыс человек. Никаких миллионов и миллиардов.
zРадиоХотелось бы, а то к примеру во Львове 5 боксов всего в инфекционной больнице. Гончарук может сколько угодно собирать СНБО, но не мне объяснять что даже 100-200 больных с короновирусом положат всю нашу мед систему.. Китайцы жалуются на свои больницы. У нас медицины нет. Посмотрите на уровень больницы в Ухане...и они не справлялись..
vladislavlvov написав:zРадиоХотелось бы, а то к примеру во Львове 5 боксов всего в инфекционной больнице. Гончарук может сколько угодно собирать СНБО, но не мне объяснять что даже 100-200 больных с короновирусом положат всю нашу мед систему.. Китайцы жалуются на свои больницы. У нас медицины нет. Посмотрите на уровень больницы в Ухане...и они не справлялись..
Ухань - 12 мільйонів населення - якби в 16 разів більший за Львів. І який такий там "уровень"? Нічого особливого я не побачив. Тим більше він був в "одній з центральних" лікарень.
vladislavlvov написав:zРадиоХотелось бы, а то к примеру во Львове 5 боксов всего в инфекционной больнице. Гончарук может сколько угодно собирать СНБО, но не мне объяснять что даже 100-200 больных с короновирусом положат всю нашу мед систему.. Китайцы жалуются на свои больницы. У нас медицины нет. Посмотрите на уровень больницы в Ухане...и они не справлялись..
Ухань - 12 мільйонів населення - якби в 16 разів більший за Львів. І який такий там "уровень"? Нічого особливого я не побачив. Тим більше він був в "одній з центральних" лікарень.
Уровень там отличный и дисциплина теперь на ура. Проблема не в смертности, а в заразности и главное нет лекарства. Поэтому не дай бог что, главное нейтрализовать заразного и тех кто с ним был в прямом контакте, что бы не распространялось то, от чего пока нет вакцины. От кори умирают больше, но при вспышке всех вокруг можно вакцинировать и всё наладится.
vladislavlvov написав:zРадиоХотелось бы, а то к примеру во Львове 5 боксов всего в инфекционной больнице. Гончарук может сколько угодно собирать СНБО, но не мне объяснять что даже 100-200 больных с короновирусом положат всю нашу мед систему.. Китайцы жалуются на свои больницы. У нас медицины нет. Посмотрите на уровень больницы в Ухане...и они не справлялись..
Ухань - 12 мільйонів населення - якби в 16 разів більший за Львів. І який такий там "уровень"? Нічого особливого я не побачив. Тим більше він був в "одній з центральних" лікарень.
Ну-да, ну-да. Почему же ВОЗ тогда объявляет ситуацию международной ЧС, мотивируя именно тем, что последствия в странах с менее развитой системой здравоохранения, чем в Китая, являются непредсказуемыми?
Локализация вируса в Ухане - исключительная заслуга административных и финансовых возможностей китайских властей, плюс развитой научной и практической медицинской экспертизы.