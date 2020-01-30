Коронавирус в Китае

Очень логично. Наконец то, адекватные новости начали просачиваться и в желтые СМИ.
Вот качественная оценка от Лаборатории биологического и социально-технического моделирования Северо-Восточного университета Бостона за вчера. Наиболее вероятным общим количеством случаев заболевания является цифра в 31 тыс человек. Никаких миллионов и миллиардов.
zРадиоХотелось бы, а то к примеру во Львове 5 боксов всего в инфекционной больнице. Гончарук может сколько угодно собирать СНБО, но не мне объяснять что даже 100-200 больных с короновирусом положат всю нашу мед систему.. Китайцы жалуются на свои больницы. У нас медицины нет. Посмотрите на уровень больницы в Ухане...и они не справлялись..
vladislavlvov написав:zРадиоХотелось бы, а то к примеру во Львове 5 боксов всего в инфекционной больнице. Гончарук может сколько угодно собирать СНБО, но не мне объяснять что даже 100-200 больных с короновирусом положат всю нашу мед систему.. Китайцы жалуются на свои больницы. У нас медицины нет. Посмотрите на уровень больницы в Ухане...и они не справлялись..
Ухань - 12 мільйонів населення - якби в 16 разів більший за Львів. І який такий там "уровень"? Нічого особливого я не побачив. Тим більше він був в "одній з центральних" лікарень.
vladislavlvov написав:zРадиоХотелось бы, а то к примеру во Львове 5 боксов всего в инфекционной больнице. Гончарук может сколько угодно собирать СНБО, но не мне объяснять что даже 100-200 больных с короновирусом положат всю нашу мед систему.. Китайцы жалуются на свои больницы. У нас медицины нет. Посмотрите на уровень больницы в Ухане...и они не справлялись..
Ухань - 12 мільйонів населення - якби в 16 разів більший за Львів. І який такий там "уровень"? Нічого особливого я не побачив. Тим більше він був в "одній з центральних" лікарень.
Уровень там отличный и дисциплина теперь на ура. Проблема не в смертности, а в заразности и главное нет лекарства. Поэтому не дай бог что, главное нейтрализовать заразного и тех кто с ним был в прямом контакте, что бы не распространялось то, от чего пока нет вакцины. От кори умирают больше, но при вспышке всех вокруг можно вакцинировать и всё наладится.
vladislavlvov написав:zРадиоХотелось бы, а то к примеру во Львове 5 боксов всего в инфекционной больнице. Гончарук может сколько угодно собирать СНБО, но не мне объяснять что даже 100-200 больных с короновирусом положат всю нашу мед систему.. Китайцы жалуются на свои больницы. У нас медицины нет. Посмотрите на уровень больницы в Ухане...и они не справлялись..
Ухань - 12 мільйонів населення - якби в 16 разів більший за Львів. І який такий там "уровень"? Нічого особливого я не побачив. Тим більше він був в "одній з центральних" лікарень.
Ну-да, ну-да. Почему же ВОЗ тогда объявляет ситуацию международной ЧС, мотивируя именно тем, что последствия в странах с менее развитой системой здравоохранения, чем в Китая, являются непредсказуемыми?
Локализация вируса в Ухане - исключительная заслуга административных и финансовых возможностей китайских властей, плюс развитой научной и практической медицинской экспертизы.
На сегодня: - 9,822 подтвержденных случаев (9692 по Китаю, 130 по миру) - 213 летальных - 1,476 критическое состояние - 150 излеченых (по Китаю) эту информацию вы увидите по всем новостям и без меня.
Но ГЛАВНОЕ.
Все те данные что публикуются с самого начала - некорректны, корректны только данные для неКитая.
Каждая провинция Китая ежедневно публикует ± шаблонную сводку о ситуации и все мировые СМИ подхватывают без разбора основные цифры, но штука в том, что: Китайцы, как главную цифру, используют "подтвержденные случаи пневмонии вызванные коронавирусом", а не "ВСЕ СЛУЧАИ ЗАРАЖЕНИЯ коронавирусом"
Там в тех сводках так же есть инфа и по "всем случаям" и по "количеству находящихся под медицинским наблюдением", и по "количеству отслеженных близких контактов" и "находящихся под подозрением"
с учетом этого "незначительного" нюанса, реальные цифры таковы:
- 102 427 зараженных под медицинским наблюдением - 113 579 находящихся под подзрением (отслеженные близкие контакты зараженных) - огромное количество уже переболевших
- 9692 подтвержденных случаев пневонии - 213 летальных - 1,527 критическое состояние - 171 излеченых от пневмонии
Китайцы с самого начала рассказывали всю правду, только каждый был занят чем-то своим, чтобы это увидеть. И вот с этого я при-уел наиболее, один из многих симптомов того в каком кризисе на самом деле находится глобальное общество.
Также, после свежих научных исследований (которых за 2 недели уже более 50) дополнительно стало известно многое, но остановлюсь на основном механизм поражения. В кратце - вирус(не только этот но и многие другие) воздействует на определенные специализированные клетки в альвеолах легких, которые выделают специфические вещества. Количество и характер работы этих клеток зависит от расы, пола, возраста. В итоге: - наиболее подвержены заражению и тяжелому течению мужчины (а азиатские так вообще, исключая генотип юго-восточной азии, поэтому-то там постоянно и начинается всякий эпидемический вирусный движ, а не изза всякой антисанитарии. Для сравнения Индия, где изза антисанитарии постоянно всякий бактериологический движ) - женщины намного более заразны - дети (до полового созревания) практически не подвержены
Хорошие новости заключаются в следующем: пневмония развивается в менее 10% случаев критические состояния в менее 20% развившихся пневмоний о показателе смертности пока говорить рано, но критические состояния развиваются всего в <5% случаев заражений (если брать на всю популяцию, но для группы риска - пожилые мужчины с отягощающими хроническими болячками - это уже будет все 50%)
Плохие новости в том, что экономические эффект от этого всего (в т.ч. паники от невежества) таки будет весьма внушительным (очередная острая фаза кризиса).
Долгосрочные угрозы: - циркуляция этого вируса теперь будет чем-то вроде сезонного гриппа, когда и какие мутации в нем могут произойти никто не знает, так что может быть разное. - для повторения чего-то вроде Испанки необходимо отстутствие своевременной терапии при пневмониях для огромного количества людей, это возможно при одном из 2х условий: а) существующие антибиотики перестают воздействовать на бактерии являющиеся причиной возникновения вторичной пневмонии, это может наступить весьма скоро (читайте про супер-бактерии, спасибо с/х использующего антибиотики для получения доп.прибылей и тупорылым жрущим их при любой простуде без назначения) б) одновременное количество пациентов, требующих интенсивной терапии(специфического оборудования и медикаментов) превышает возможности медицинской инфраструктуру "в отдельной взятой стране/городе" (лучше не представлять ситуацию когда даже в Киеве внезапно потребуется хотябы 100 аппаратов искусственной вентиляции легких и 1000 койкомест, в дополнению к тем, которые и так заняты) Собственно по этой причине вчера ВОЗ и объявил EMERGENCY
На этом я заканчиваю тут что либо писать. Не для кого, собственно. Комаровский всем всё авторитетно объяснит на доступном языке (не хочу обидеть всех читателей, но высказать кое-чё надо). Собственно казалось, что тут какие-то может чуть более умные люди чем в среднем по населению, но нет.
В конечном итоге большинство по*уистов и юмористов, когда заболевшие - то налегке пойдут тусить в метро или ТЦ отсидеться дома изза какой-то простудки? та тышо, я ж мужик одеть маску? та че я буду как дbIбил ходить гы-гы
зато когда реальный движ пойдет - первые же локтями будут расталкивать остальных, шоб купить заветную масочку(и напялить её как попало) и фуфломицинчик. И да, это таки лабораторный вирус, но не факт что китайский.
Здоровья, благоПолучия, а также благоРазумия всем Вам и вашим близким, вне зависимости от того тупорылый Вы или нет