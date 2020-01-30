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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:11

  jump написав:Китайські лікарі з окремих провінцій заявили про зменшення кількості нових хворих на коронавірус.

Як пише Global Times, цю інформацію підтверджує і Національна комісія охорони здоров'я Китаю.

Так, більш ніж у 10 провінціях Китаю зафіксовано зниження кількості нових інфікованих пацієнтів проти попереднього дня.
https://www.obozrevatel.com/ukr/health/ ... istika.htm


За один день количество
умерших увеличилось на 29 процентов 132 :arrow: 170
заболевших увеличилось на 28 процентов 6154 :arrow: 7847

Коронавирус добрался до Индии.
Ну всё, с индийской антисанитарией мало всем не покажется. :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:49

  jump написав:Китайські лікарі з окремих провінцій заявили про зменшення кількості нових хв
орих на коронавірус.

Як пише Global Times, цю інформацію підтверджує і Національна комісія охорони здоров'я Китаю.

Так, більш ніж у 10 провінціях Китаю зафіксовано зниження кількості нових інфікованих пацієнтів проти попереднього дня.
https://www.obozrevatel.com/ukr/health/ ... istika.htm


Очень логично. Наконец то, адекватные новости начали просачиваться и в желтые СМИ.

Вот качественная оценка от Лаборатории биологического и социально-технического моделирования Северо-Восточного университета Бостона за вчера. Наиболее вероятным общим количеством случаев заболевания является цифра в 31 тыс человек. Никаких миллионов и миллиардов.

Зображення

https://www.mobs-lab.org/uploads/6/7/8/ ... _jan29.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:41

zРадиоХотелось бы, а то к примеру во Львове 5 боксов всего в инфекционной больнице. Гончарук может сколько угодно собирать СНБО, но не мне объяснять что даже 100-200 больных с короновирусом положат всю нашу мед систему..
Китайцы жалуются на свои больницы. У нас медицины нет.
Посмотрите на уровень больницы в Ухане...и они не справлялись..

Видео очень обнадеживающее...
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:54

Re: Коронавирус в Китае

  zРадио написав:Никаких миллионов и миллиардов.
неужели мы все не умрём скоро?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:02

  Мизантрóп написав:
  zРадио написав:Никаких миллионов и миллиардов.
неужели мы все не умрём скоро?


Только не говорите, что набрались денег в долг и все прогуляли :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:08

  vladislavlvov написав:zРадиоХотелось бы, а то к примеру во Львове 5 боксов всего в инфекционной больнице. Гончарук может сколько угодно собирать СНБО, но не мне объяснять что даже 100-200 больных с короновирусом положат всю нашу мед систему..
Китайцы жалуются на свои больницы. У нас медицины нет.
Посмотрите на уровень больницы в Ухане...и они не справлялись..

Ухань - 12 мільйонів населення - якби в 16 разів більший за Львів.
І який такий там "уровень"? Нічого особливого я не побачив. Тим більше він був в "одній з центральних" лікарень.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:47

  andrijk777 написав:
  vladislavlvov написав:zРадиоХотелось бы, а то к примеру во Львове 5 боксов всего в инфекционной больнице. Гончарук может сколько угодно собирать СНБО, но не мне объяснять что даже 100-200 больных с короновирусом положат всю нашу мед систему..
Китайцы жалуются на свои больницы. У нас медицины нет.
Посмотрите на уровень больницы в Ухане...и они не справлялись..

Ухань - 12 мільйонів населення - якби в 16 разів більший за Львів.
І який такий там "уровень"? Нічого особливого я не побачив. Тим більше він був в "одній з центральних" лікарень.

Уровень там отличный и дисциплина теперь на ура. Проблема не в смертности, а в заразности и главное нет лекарства. Поэтому не дай бог что, главное нейтрализовать заразного и тех кто с ним был в прямом контакте, что бы не распространялось то, от чего пока нет вакцины. От кори умирают больше, но при вспышке всех вокруг можно вакцинировать и всё наладится.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:17

  andrijk777 написав:
  vladislavlvov написав:zРадиоХотелось бы, а то к примеру во Львове 5 боксов всего в инфекционной больнице. Гончарук может сколько угодно собирать СНБО, но не мне объяснять что даже 100-200 больных с короновирусом положат всю нашу мед систему..
Китайцы жалуются на свои больницы. У нас медицины нет.
Посмотрите на уровень больницы в Ухане...и они не справлялись..

Ухань - 12 мільйонів населення - якби в 16 разів більший за Львів.
І який такий там "уровень"? Нічого особливого я не побачив. Тим більше він був в "одній з центральних" лікарень.


Ну-да, ну-да. Почему же ВОЗ тогда объявляет ситуацию международной ЧС, мотивируя именно тем, что последствия в странах с менее развитой системой здравоохранения, чем в Китая, являются непредсказуемыми?

Локализация вируса в Ухане - исключительная заслуга административных и финансовых возможностей китайских властей, плюс развитой научной и практической медицинской экспертизы.

https://twitter.com/WHO/status/1222967082733559808

Ты вспомни, как мы людей из Непала "эвакуировали"... Вот это и есть реальный уровень наших возможностей работы в условиях ЧС...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:34

Re: Коронавирус в Китае

Зображення
Ваестину!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 04:17

Re: Коронавирус в Китае

На сегодня:
- 9,822 подтвержденных случаев (9692 по Китаю, 130 по миру)
- 213 летальных
- 1,476 критическое состояние
- 150 излеченых (по Китаю)
эту информацию вы увидите по всем новостям и без меня.

Но ГЛАВНОЕ.

Все те данные что публикуются с самого начала - некорректны, корректны только данные для неКитая.

Каждая провинция Китая ежедневно публикует ± шаблонную сводку о ситуации и все мировые СМИ подхватывают без разбора основные цифры, но штука в том, что:
Китайцы, как главную цифру, используют "подтвержденные случаи пневмонии вызванные коронавирусом", а не "ВСЕ СЛУЧАИ ЗАРАЖЕНИЯ коронавирусом"

Там в тех сводках так же есть инфа и по "всем случаям" и по "количеству находящихся под медицинским наблюдением", и по "количеству отслеженных близких контактов" и "находящихся под подозрением"

все источники можно найти здесь и проверить хотябы гугл-транслейтом:
https://bnonews.com/index.php/2020/01/t ... rus-cases/

с учетом этого "незначительного" нюанса, реальные цифры таковы:

- 102 427 зараженных под медицинским наблюдением
- 113 579 находящихся под подзрением (отслеженные близкие контакты зараженных)
- огромное количество уже переболевших

- 9692 подтвержденных случаев пневонии
- 213 летальных
- 1,527 критическое состояние
- 171 излеченых от пневмонии

Китайцы с самого начала рассказывали всю правду, только каждый был занят чем-то своим, чтобы это увидеть. И вот с этого я при-уел наиболее, один из многих симптомов того в каком кризисе на самом деле находится глобальное общество.

Также, после свежих научных исследований (которых за 2 недели уже более 50) дополнительно стало известно многое, но остановлюсь на основном механизм поражения.
В кратце - вирус(не только этот но и многие другие) воздействует на определенные специализированные клетки в альвеолах легких, которые выделают специфические вещества.
Количество и характер работы этих клеток зависит от расы, пола, возраста.
В итоге:
- наиболее подвержены заражению и тяжелому течению мужчины (а азиатские так вообще, исключая генотип юго-восточной азии, поэтому-то там постоянно и начинается всякий эпидемический вирусный движ, а не изза всякой антисанитарии. Для сравнения Индия, где изза антисанитарии постоянно всякий бактериологический движ)
- женщины намного более заразны
- дети (до полового созревания) практически не подвержены

Хорошие новости заключаются в следующем:
пневмония развивается в менее 10% случаев
критические состояния в менее 20% развившихся пневмоний
о показателе смертности пока говорить рано, но критические состояния развиваются всего в <5% случаев заражений (если брать на всю популяцию, но для группы риска - пожилые мужчины с отягощающими хроническими болячками - это уже будет все 50%)

Плохие новости в том, что экономические эффект от этого всего (в т.ч. паники от невежества) таки будет весьма внушительным (очередная острая фаза кризиса).

Долгосрочные угрозы:
- циркуляция этого вируса теперь будет чем-то вроде сезонного гриппа, когда и какие мутации в нем могут произойти никто не знает, так что может быть разное.
- для повторения чего-то вроде Испанки необходимо отстутствие своевременной терапии при пневмониях для огромного количества людей, это возможно при одном из 2х условий:
а) существующие антибиотики перестают воздействовать на бактерии являющиеся причиной возникновения вторичной пневмонии, это может наступить весьма скоро (читайте про супер-бактерии, спасибо с/х использующего антибиотики для получения доп.прибылей и тупорылым жрущим их при любой простуде без назначения)
б) одновременное количество пациентов, требующих интенсивной терапии(специфического оборудования и медикаментов) превышает возможности медицинской инфраструктуру "в отдельной взятой стране/городе" (лучше не представлять ситуацию когда даже в Киеве внезапно потребуется хотябы 100 аппаратов искусственной вентиляции легких и 1000 койкомест, в дополнению к тем, которые и так заняты)
Собственно по этой причине вчера ВОЗ и объявил EMERGENCY

На этом я заканчиваю тут что либо писать. Не для кого, собственно.
Комаровский всем всё авторитетно объяснит на доступном языке (не хочу обидеть всех читателей, но высказать кое-чё надо).
Собственно казалось, что тут какие-то может чуть более умные люди чем в среднем по населению, но нет.

В конечном итоге большинство по*уистов и юмористов, когда заболевшие - то налегке пойдут тусить в метро или ТЦ
отсидеться дома изза какой-то простудки? та тышо, я ж мужик
одеть маску? та че я буду как дbIбил ходить гы-гы

зато когда реальный движ пойдет - первые же локтями будут расталкивать остальных, шоб купить заветную масочку(и напялить её как попало) и фуфломицинчик.
И да, это таки лабораторный вирус, но не факт что китайский.

Здоровья, благоПолучия, а также благоРазумия всем Вам и вашим близким, вне зависимости от того тупорылый Вы или нет :lol:



в качестве бонуса прилагаю методики лечения используемые сейчас в Китае, с перечнем некоторых препаратов(до момента изобретения специфических средств или вакцин)
(Источник) https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001316
Зображення
Зображення

а также рекомендацию заразиться и переболеть как можно раньше и получить какой-никакой иммунитет, пока вирус еще пне риобрел бОльшей летальности в следствие мутаций, на примере той же Испанки:
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/ ... 334-10-128

Аривидрoчи)
Зображення
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