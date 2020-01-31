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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:39

  freeze написав:За один день количество
умерших увеличилось на 29 процентов 132 170
заболевших увеличилось на 28 процентов 6154 7847

Коронавирус добрался до Индии.


Для любителей статистики, коим являюсь и я, продолжаем смотреть на динамику(официальную)

За один день количество
умерших увеличилось на 25 процентов 170 213
заболевших увеличилось на 24 процента 7847 9707

Коронавирус добрался до Италии.
Количество заболевших этим коронавирусом уже превысило другие подобные вспышки в этом веке, но летальность ниже.

Так что уже можно давать бодрый оптимистический прогноз - по-любому выживут многие :lol: :lol: :lol:
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:37

Corpocrator
надеюсь что не прекратите свои посты, наиболее полная подборка
посты очень интересные
В РФ короновирус.

P/S/ проблема данного вируса что он дает вирусную пневмонию с которой может бороться не один антибиотик..есть большие сомнения о эффективной вакцины.
В той ссылке что вы давали как есть статья вирусологов из Уханя. Опубликована в 2015!!! году в журнале Nature и посвящена изучению SARS подобных короновирусов у летучих мышей.
Результаты исследований показали , что SARS подобные коронавирусы подковообразных летучих мышей могут эффективно использовать рецепторы ACE- 2 и эффективно реплицироваться в первичных клетках дыхательных путей человека и достигать титров in vitro, эквивалентных эпидемическим."Оценка стратегий лечения и профилактики на основе атипичной пневмонии показала низкую эффективность; ни вакцины, ни моноклональные антитела не смогли нейтрализовать и защитить от инфицирования CoV"
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:27

  zРадио написав:
  Мизантрóп написав:
  zРадио написав:Никаких миллионов и миллиардов.
неужели мы все не умрём скоро?


Только не говорите, что набрались денег в долг и все прогуляли :mrgreen:

Нет пока,думал над этим.Китайский вирус путешествует по всему миру,а я нет.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:21

Україна евакуює своїх громадян з Китаю через спалах коронавірусу — прем'єр
Интересно, эвакуированных поместят в какой-то карантин или просто температурку померяют и отправят по домам?
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:45

Re: Коронавирус в Китае

Вроде как нашли средство,но пока держат в тайне Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:58

Schmit
вот где в Украине можно 500 человек держать на карантине? И островов у нас нет.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:06

Re: Коронавирус в Китае

vladislavlvov написав:Schmit
вот где в Украине можно 500 человек держать на карантине? И островов у нас нет.
В Прип'яті))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:12

США объявили коронавирус чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, запретят въезд иностранцам, посетившим Китай в течение последних 14 дней

The Economist:До вакцины от коронавируса Ухань осталось от шести до 12 месяцев. Чтобы замедлить распространение болезни, мир должен полагаться на меры общественного здравоохранения.. короче только карантин..и ждать вакцину..

Препарат от Эболы начали использовать когда вариантов уже нет. Несмотря на то, что в настоящее время нет данных о наличии противовирусных препаратов, которые показывают активность в отношении 2019-нКоВ, имеющиеся данные по другим коронавирусам вселяют надежду. Ремдесивир продемонстрировал активность in vitro и in vivo на животных моделях против вирусных патогенов MERS и SARS, которые являются коронавирусами, структурно сходными с 2019-нКоВ. Имеются также ограниченные клинические данные о неотложном применении ремдесивира при лечении пациентов с вирусом Эбола.
Востаннє редагувалось vladislavlvov в П'ят 31 січ, 2020 23:36, всього редагувалось 1 раз.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:23

У Канаді від китайського коронавірусу одужали двоє людей

https://hromadske.ua/posts/u-kanadi-vid ... oye-lyudej
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:50

Минздрав РФ назвало три лекарственных препарата, которые помогут справиться с болезнью. Это средства, которые применяются для лечения пациентов с ВИЧ, гепатитом C и рассеянным склерозом. Рабавирин применяют для лечения гепатита С. Рекомбинатный интерферон бета Ib уменьшает частоту и тяжесть обострений у больных с рассеянным склерозом. Лопинавир/Ритонавир эффективен при терапии у ВИЧ-инфицированных.
Все эти три средства подавляют размножение и любых коронавирусов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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