Коронавирус в Китае

США объявили коронавирус чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, запретят въезд иностранцам, посетившим Китай в течение последних 14 дней



The Economist:До вакцины от коронавируса Ухань осталось от шести до 12 месяцев. Чтобы замедлить распространение болезни, мир должен полагаться на меры общественного здравоохранения.. короче только карантин..и ждать вакцину..



Препарат от Эболы начали использовать когда вариантов уже нет. Несмотря на то, что в настоящее время нет данных о наличии противовирусных препаратов, которые показывают активность в отношении 2019-нКоВ, имеющиеся данные по другим коронавирусам вселяют надежду. Ремдесивир продемонстрировал активность in vitro и in vivo на животных моделях против вирусных патогенов MERS и SARS, которые являются коронавирусами, структурно сходными с 2019-нКоВ. Имеются также ограниченные клинические данные о неотложном применении ремдесивира при лечении пациентов с вирусом Эбола.