Коронавирус в Китае

Corpocrator надеюсь что не прекратите свои посты, наиболее полная подборка посты очень интересные В РФ короновирус.
P/S/ проблема данного вируса что он дает вирусную пневмонию с которой может бороться не один антибиотик..есть большие сомнения о эффективной вакцины. В той ссылке что вы давали как есть статья вирусологов из Уханя. Опубликована в 2015!!! году в журнале Nature и посвящена изучению SARS подобных короновирусов у летучих мышей. Результаты исследований показали , что SARS подобные коронавирусы подковообразных летучих мышей могут эффективно использовать рецепторы ACE- 2 и эффективно реплицироваться в первичных клетках дыхательных путей человека и достигать титров in vitro, эквивалентных эпидемическим."Оценка стратегий лечения и профилактики на основе атипичной пневмонии показала низкую эффективность; ни вакцины, ни моноклональные антитела не смогли нейтрализовать и защитить от инфицирования CoV"
США объявили коронавирус чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, запретят въезд иностранцам, посетившим Китай в течение последних 14 дней
The Economist:До вакцины от коронавируса Ухань осталось от шести до 12 месяцев. Чтобы замедлить распространение болезни, мир должен полагаться на меры общественного здравоохранения.. короче только карантин..и ждать вакцину..
Препарат от Эболы начали использовать когда вариантов уже нет. Несмотря на то, что в настоящее время нет данных о наличии противовирусных препаратов, которые показывают активность в отношении 2019-нКоВ, имеющиеся данные по другим коронавирусам вселяют надежду. Ремдесивир продемонстрировал активность in vitro и in vivo на животных моделях против вирусных патогенов MERS и SARS, которые являются коронавирусами, структурно сходными с 2019-нКоВ. Имеются также ограниченные клинические данные о неотложном применении ремдесивира при лечении пациентов с вирусом Эбола.
Востаннє редагувалось vladislavlvov в П'ят 31 січ, 2020 23:36, всього редагувалось 1 раз.
Минздрав РФ назвало три лекарственных препарата, которые помогут справиться с болезнью. Это средства, которые применяются для лечения пациентов с ВИЧ, гепатитом C и рассеянным склерозом. Рабавирин применяют для лечения гепатита С. Рекомбинатный интерферон бета Ib уменьшает частоту и тяжесть обострений у больных с рассеянным склерозом. Лопинавир/Ритонавир эффективен при терапии у ВИЧ-инфицированных. Все эти три средства подавляют размножение и любых коронавирусов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.