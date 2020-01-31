Форуми / Валюта / Валютний ринок / Коронавирус в Китае Коронавирус в Китае + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5678 Додано: Суб 01 лют, 2020 01:14 Итоги на 31 января:



Заражённых - 9925

Погибших - 258

Выздоровело - 222



Это что получается - смертность выше 50% при современном уровне медицины в Китае ? andrein

Повідомлень: 651 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 168 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 13:29 andrein написав: Итоги на 31 января:



Заражённых - 9925

Погибших - 258

Выздоровело - 222



Это что получается - смертность выше 50% при современном уровне медицины в Китае ? Итоги на 31 января:Заражённых - 9925Погибших - 258Выздоровело - 222Это что получается - смертность выше 50% при современном уровне медицины в Китае ?

Ага ровно 50%, как встретить динозавра на улице - либо встретишь, либо нет... ))) Ага ровно 50%, как встретить динозавра на улице - либо встретишь, либо нет... ))) stm

Повідомлень: 2046 З нами з: 04.03.15 Подякував: 57 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 13:51 Re: Коронавирус в Китае andrein написав: Итоги на 31 января:



Заражённых - 9925

Погибших - 258

Выздоровело - 222



Это что получается - смертность выше 50% при современном уровне медицины в Китае ?

Судячи з наявних даних, то так і є. Можливо тих 9500, що ще хворіють якимось чином підуть на поправку і пропорція зміниться. Враховуючи відсоток хворих, то до епідемії ще далеко)) Судячи з наявних даних, то так і є. Можливо тих 9500, що ще хворіють якимось чином підуть на поправку і пропорція зміниться. Враховуючи відсоток хворих, то до епідемії ще далеко)) stryzhko Повідомлень: 819 З нами з: 04.10.16 Подякував: 208 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 14:41 freeze написав: freeze написав: За один день количество

умерших увеличилось на 29 процентов 132 170

заболевших увеличилось на 28 процентов 6154 7847



Коронавирус добрался до Индии.

За один день количествоумерших увеличилось на 29 процентов 132 170заболевших увеличилось на 28 процентов 6154 7847Коронавирус добрался до Индии.



Для любителей статистики, коим являюсь и я, продолжаем смотреть на динамику(официальную)



За один день количество

умерших увеличилось на 25 процентов 170 213

заболевших увеличилось на 24 процента 7847 9707



Коронавирус добрался до Италии.

Количество заболевших этим коронавирусом уже превысило другие подобные вспышки в этом веке, но летальность ниже.



Так что уже можно давать бодрый оптимистический прогноз - по-любому выживут многие Для любителей статистики, коим являюсь и я, продолжаем смотреть на динамику(официальную)За один день количествоумерших увеличилось на 25 процентов 170 213заболевших увеличилось на 24 процента 7847 9707Коронавирус добрался до Италии.Количество заболевших этим коронавирусом уже превысило другие подобные вспышки в этом веке, но летальность ниже.Так что уже можно давать бодрый оптимистический прогноз - по-любому выживут многие



Продолжаем наблюдать динамику



За один день количество

умерших увеличилось на 22 процентов 213 259

заболевших увеличилось на 24 процента 9707 12024



Коронавирус добрался до Испании, Англии и России.



Итого - динамика прироста умерших медленно снижается, динамика заболевших пока не понятно, и если эта динамика сохранится, то через три недели будет больше миллиона заболевших, а через месяц больше пяти миллионов. Продолжаем наблюдать динамикуЗа один день количествоумерших увеличилось на 22 процентов 213 259заболевших увеличилось на 24 процента 9707 12024Коронавирус добрался до Испании, Англии и России.Итого - динамика прироста умерших медленно снижается, динамика заболевших пока не понятно, и если эта динамика сохранится, то через три недели будет больше миллиона заболевших, а через месяц больше пяти миллионов. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15044 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3922 раз. Подякували: 5952 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5678 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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