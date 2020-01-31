Итоги на 31 января:
Заражённых - 9925
Погибших - 258
Выздоровело - 222
Это что получается - смертность выше 50% при современном уровне медицины в Китае ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2020 01:14
Итоги на 31 января:
Заражённых - 9925
Погибших - 258
Выздоровело - 222
Это что получается - смертность выше 50% при современном уровне медицины в Китае ?
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:29
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:51
Re: Коронавирус в Китае
Судячи з наявних даних, то так і є. Можливо тих 9500, що ще хворіють якимось чином підуть на поправку і пропорція зміниться. Враховуючи відсоток хворих, то до епідемії ще далеко))
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:41
Продолжаем наблюдать динамику
За один день количество
умерших увеличилось на 22 процента 213 - 259
заболевших увеличилось на 24 процента 9707 - 12024
Коронавирус добрался до Испании, Англии и России.
Итого - динамика прироста умерших медленно снижается, динамика заболевших пока не понятно, и если эта динамика сохранится, то через три недели будет больше миллиона заболевших, а через месяц больше пяти миллионов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 01 лют, 2020 16:00
Самолет с эвакуируемыми из китайского Уханя гражданами ФРГ вместо запланированной посадки в Москве сел в Хельсинки, сообщает газета Helsingin Sanomat.
Согласно плану полета, распространенному бундесвером, самолет вылетел из Кельна в Ухань, он заберет эвакуируемых и отправится обратно с промежуточной остановкой в Москве - там будет ожидать новый экипаж, который будет пилотировать самолет дальше. "Незадолго до посадки в Москве Россия отказала в посадке самолета, он был вынужден переместиться в Хельсинки-Вантаа", - пишет газета.
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