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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 01:14

Итоги на 31 января:

Заражённых - 9925
Погибших - 258
Выздоровело - 222

Это что получается - смертность выше 50% при современном уровне медицины в Китае ?
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:29

  andrein написав:Итоги на 31 января:

Заражённых - 9925
Погибших - 258
Выздоровело - 222

Это что получается - смертность выше 50% при современном уровне медицины в Китае ?

Ага ровно 50%, как встретить динозавра на улице - либо встретишь, либо нет... )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:51

Re: Коронавирус в Китае

andrein написав:Итоги на 31 января:

Заражённых - 9925
Погибших - 258
Выздоровело - 222

Это что получается - смертность выше 50% при современном уровне медицины в Китае ?

Судячи з наявних даних, то так і є. Можливо тих 9500, що ще хворіють якимось чином підуть на поправку і пропорція зміниться. Враховуючи відсоток хворих, то до епідемії ще далеко))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:41

  freeze написав:
  freeze написав:За один день количество
умерших увеличилось на 29 процентов 132 170
заболевших увеличилось на 28 процентов 6154 7847

Коронавирус добрался до Индии.


Для любителей статистики, коим являюсь и я, продолжаем смотреть на динамику(официальную)

За один день количество
умерших увеличилось на 25 процентов 170 213
заболевших увеличилось на 24 процента 7847 9707

Коронавирус добрался до Италии.
Количество заболевших этим коронавирусом уже превысило другие подобные вспышки в этом веке, но летальность ниже.

Так что уже можно давать бодрый оптимистический прогноз - по-любому выживут многие


Продолжаем наблюдать динамику

За один день количество
умерших увеличилось на 22 процента 213 - 259
заболевших увеличилось на 24 процента 9707 - 12024

Коронавирус добрался до Испании, Англии и России.

Итого - динамика прироста умерших медленно снижается, динамика заболевших пока не понятно, и если эта динамика сохранится, то через три недели будет больше миллиона заболевших, а через месяц больше пяти миллионов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 16:00

Самолет с эвакуируемыми из китайского Уханя гражданами ФРГ вместо запланированной посадки в Москве сел в Хельсинки, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Согласно плану полета, распространенному бундесвером, самолет вылетел из Кельна в Ухань, он заберет эвакуируемых и отправится обратно с промежуточной остановкой в Москве - там будет ожидать новый экипаж, который будет пилотировать самолет дальше. "Незадолго до посадки в Москве Россия отказала в посадке самолета, он был вынужден переместиться в Хельсинки-Вантаа", - пишет газета.
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:14

Re: Коронавирус в Китае

вот сижу и думаю как идти на 7 км к ниндзям или "на грушу" валютой меняться ...
Одевать костюм химзащиты иль нет? Так надо ж его еще заказать с али - успеет ли дойти....
:roll: :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:21

Китай просит ЕС о помощи с медикаментами

Согласно заявлению китайского правительства, премьер-министр Китая Ли Кэцян попросил Европейский Союз помочь Китаю закупить медикаменты.
Китай борется за контроль над новой вспышкой коронавируса. Его система здравоохранения стоит на коленях, не хватает кроватей и припасов.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:58

Пишут , что пока ни один курящий от короновируса не умер. Повременю я бросать курить . :)
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:59

Все таки очень надеюсь, что Corpocrator хотя бы раз в несколько дней сможет по факту вести свои посты. Изюминкой было какая то доля оптимизма на фоне фактов, чего совершенно не хватает..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 18:39

Врач заявил, что коронавирус не страшен россиянам
Лишняя хромосома защищает от коронавируса.
Schmit
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