Есть надежда, что отработают протоколы противовирусные. Сейчас пробуют индинавир, саквинавир, лопинавир/ритонавир, ribavirin и прочее.
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ну и для паникеров
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:18
Re: Коронавирус в Китае
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ну и для паникеров
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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