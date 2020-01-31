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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:18

Re: Коронавирус в Китае

Есть надежда, что отработают протоколы противовирусные. Сейчас пробуют индинавир, саквинавир, лопинавир/ритонавир, ribavirin и прочее.

======================
https://habr.com/ru/post/486164/
=========================
https://habr.com/ru/post/485806/
=================

ну и для паникеров
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps ... 7b48e9ecf6
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:30

Schmit
нет там ничего про хромосому.. какой левый сайт
vladislavlvov
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