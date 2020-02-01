Есть надежда, что отработают протоколы противовирусные. Сейчас пробуют индинавир, саквинавир, лопинавир/ритонавир, ribavirin и прочее.
======================
=========================
=================
ну и для паникеров
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:18
Re: Коронавирус в Китае
======================
=========================
=================
ну и для паникеров
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:51
Комаровский.
Отчёт по коронавирусу по 31 января.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:54
Додано: Суб 01 лют, 2020 20:04
Re: Коронавирус в Китае
Ну так с остальными то 9 тыс, ещё не понятно что будет, факт, умерло больше, чем условно выздоровело (и если с погибшими понятно то как доверять китайскому информбюро о выздоровлении пациентов)
Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk
Додано: Суб 01 лют, 2020 20:29
Формально, выздоровевшие - это выписанные. К счастью, бОльшая часть заболевших находится на этапе подготовки к выписке. Вероятно, меры предосторожности заставляют очень консервативно подходить к определению поправляющихся к категории выздоровевших. Поэтому есть временной лаг.
Пока оценки по летальности предварительные, и определяется она исходя из количества смертей на дату с учетом анализа историй болезней всей выборки на дату:
Дней с момента госпитализации до дня наступления смерти: изучены 29 историй болезни описанных работниками Комитета здравоохранения провинции Хубэй в трех отчётах за 23, 24 и 25 января, из которых был взят временной промежуток (целых дней) с даты госпитализации до даты смерти пациента: ([4+19+5+7+5+4+2+10+7+9+22+11+6]+[пропущен (недостоверный срок)+8+14+17][пропущен (отказ от лечения)+5+8+10+8+11+12+10+15+4+11+10])/(29-2)=9.4 (среднее, дней)
Додано: Суб 01 лют, 2020 20:49
Нехватка медикаментов в больницах Ухани 1,02,2020 - Больница Ухань Юнион должна была использовать мешки для мусора, чтобы сделать собственную защитную одежду для медицинского персонала.
жесть..
Додано: Суб 01 лют, 2020 21:02
Re: Коронавирус в Китае
Нісенітниця...
Додано: Суб 01 лют, 2020 21:45
Re: Коронавирус в Китае
Додано: Суб 01 лют, 2020 21:49
Веселые картинки
|