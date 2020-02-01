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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:18

Re: Коронавирус в Китае

Есть надежда, что отработают протоколы противовирусные. Сейчас пробуют индинавир, саквинавир, лопинавир/ритонавир, ribavirin и прочее.

======================
https://habr.com/ru/post/486164/
=========================
https://habr.com/ru/post/485806/
=================

ну и для паникеров
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps ... 7b48e9ecf6
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:30

Schmit
нет там ничего про хромосому.. какой левый сайт
vladislavlvov
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Комаровский.
Отчёт по коронавирусу по 31 января.

https://www.youtube.com/watch?v=HZqlLUhy7NU
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:54

  andrein написав:Итоги на 31 января:

Заражённых - 9925
Погибших - 258
Выздоровело - 222

Это что получается - смертность выше 50% при современном уровне медицины в Китае ?


Летальность - до 3%. Не хороните зараженных преждевременно (шутка черная, но в осторожно-позитивном ключе :) )
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:04

Re: Коронавирус в Китае

zРадио написав:
  andrein написав:Итоги на 31 января:

Заражённых - 9925
Погибших - 258
Выздоровело - 222

Это что получается - смертность выше 50% при современном уровне медицины в Китае ?


Летальность - до 3%. Не хороните зараженных преждевременно (шутка черная, но в осторожно-позитивном ключе :) )
Ну так с остальными то 9 тыс, ещё не понятно что будет, факт, умерло больше, чем условно выздоровело (и если с погибшими понятно то как доверять китайскому информбюро о выздоровлении пациентов)

Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk
qreaton
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:29

  qreaton написав:Ну так с остальными то 9 тыс, ещё не понятно что будет, факт, умерло больше, чем условно выздоровело (и если с погибшими понятно то как доверять китайскому информбюро о выздоровлении пациентов)


Формально, выздоровевшие - это выписанные. К счастью, бОльшая часть заболевших находится на этапе подготовки к выписке. Вероятно, меры предосторожности заставляют очень консервативно подходить к определению поправляющихся к категории выздоровевших. Поэтому есть временной лаг.

Пока оценки по летальности предварительные, и определяется она исходя из количества смертей на дату с учетом анализа историй болезней всей выборки на дату:

Дней с момента госпитализации до дня наступления смерти: изучены 29 историй болезни описанных работниками Комитета здравоохранения провинции Хубэй в трех отчётах за 23, 24 и 25 января, из которых был взят временной промежуток (целых дней) с даты госпитализации до даты смерти пациента: ([4+19+5+7+5+4+2+10+7+9+22+11+6]+[пропущен (недостоверный срок)+8+14+17][пропущен (отказ от лечения)+5+8+10+8+11+12+10+15+4+11+10])/(29-2)=9.4 (среднее, дней)


zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:49

Нехватка медикаментов в больницах Ухани 1,02,2020 - Больница Ухань Юнион должна была использовать мешки для мусора, чтобы сделать собственную защитную одежду для медицинского персонала.
жесть..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:02

Re: Коронавирус в Китае

vladislavlvov написав:жесть..

Нісенітниця...
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:45

Re: Коронавирус в Китае

Раз
https://doctor.rambler.ru/news/39777641 ... logii-ank/
Два
https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 0.927871v1
Три
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BE%D0%B7
ПС С 1 минуты 30 секунд https://www.youtube.com/watch?v=_sBYNKDCP-4&t=64s
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:49

Веселые картинки

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