Коронавирус в Китае

В 04:00 1 февраля 31 провинция (автономные районы, муниципалитеты) и производственно-строительный корпус Синьцзяна сообщили о 2590 новых подтвержденных случаях (1921 случай в провинции Хубэй) и 315 тяжелых случаях (268 случаев в провинции Хубэй). Увеличение на 45 случаев смерти (45 случаев в провинции Хубэй), 85 новых излеченных случаев (49 случаев в провинции Хубэй), 4562 подозреваемых случая (2606 случаев в провинции Хубэй).
По состоянию на 24:00 1 февраля Национальная комиссия по здравоохранению и здравоохранению получила совокупный отчет о 14 380 подтвержденных случаях (31 случай в провинции Гуандун) и 31 случае тяжелых случаев с совокупными смертями в 31 провинции (автономных районах, муниципалитетах) и Синьцзянском производственно-строительном корпусе. Было 304 случая, излечено 328 выписанных пациентов и 19 544 подозреваемых случая.
В настоящее время было отслежено в общей сложности 163 844 близких контакта, и 8044 человека были освобождены от медицинского наблюдения в тот день, а в общей сложности 137 594 человека проходят медицинское наблюдение.
14380/11800=21%
в общей сложности 137 594 на карантине
2590
Самый большой ежедневный прирост!!!
Китайские власти обещали к 6-7 февраля стабилизацию количества заболевших на yровнях 30000, только тогда можно сказать взята ситуация под контроль или нет.
Типовая для коронавирусов статистика вероятности смертности(Актуальная)
вероятность для тех, кто моложе 24 лет – ниже 1%. В возрасте 25-44 лет – до 6%, 44-64 года – до 15%, от 65 лет и старше – выше 55%.
По сравнению с некурящими людьми курящие люди подвержены значительно большему риску осложнений. Также подвержены риску люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями.
Типовая для коронавирусов статистика вероятности смертности(Актуальная)
Из общего числа заболевших китайским коронавирусом 80% — люди старше 60 лет.