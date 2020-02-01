Коронавирус в Китае

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 78910 Додано: Нед 02 лют, 2020 02:39 В 04:00 1 февраля 31 провинция (автономные районы, муниципалитеты) и производственно-строительный корпус Синьцзяна сообщили о 2590 новых подтвержденных случаях (1921 случай в провинции Хубэй) и 315 тяжелых случаях (268 случаев в провинции Хубэй). Увеличение на 45 случаев смерти (45 случаев в провинции Хубэй), 85 новых излеченных случаев (49 случаев в провинции Хубэй), 4562 подозреваемых случая (2606 случаев в провинции Хубэй).

По состоянию на 24:00 1 февраля Национальная комиссия по здравоохранению и здравоохранению получила совокупный отчет о 14 380 подтвержденных случаях (31 случай в провинции Гуандун) и 31 случае тяжелых случаев с совокупными смертями в 31 провинции (автономных районах, муниципалитетах) и Синьцзянском производственно-строительном корпусе. Было 304 случая, излечено 328 выписанных пациентов и 19 544 подозреваемых случая.

В настоящее время было отслежено в общей сложности 163 844 близких контакта, и 8044 человека были освобождены от медицинского наблюдения в тот день, а в общей сложности 137 594 человека проходят медицинское наблюдение.



14380/11800=21%

в общей сложности 137 594 на карантине

2590

Самый большой ежедневный прирост!!!

Китайские власти обещали к 6-7 февраля стабилизацию количества заболевших на yровнях 30000, только тогда можно сказать взята ситуация под контроль или нет.



Типовая для коронавирусов статистика вероятности смертности(Актуальная)

вероятность для тех, кто моложе 24 лет – ниже 1%. В возрасте 25-44 лет – до 6%, 44-64 года – до 15%, от 65 лет и старше – выше 55%.



По сравнению с некурящими людьми курящие люди подвержены значительно большему риску осложнений. Также подвержены риску люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями.



Типовая для коронавирусов статистика вероятности смертности(Актуальная)

Из общего числа заболевших китайским коронавирусом 80% — люди старше 60 лет. vladislavlvov

Повідомлень: 2031 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 10:28 Re: Коронавирус в Китае Первая смерть от коронавируса за пределами Китая, на Филиппинах. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15051 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3923 раз. Подякували: 5960 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 78910 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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