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Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 02:39

В 04:00 1 февраля 31 провинция (автономные районы, муниципалитеты) и производственно-строительный корпус Синьцзяна сообщили о 2590 новых подтвержденных случаях (1921 случай в провинции Хубэй) и 315 тяжелых случаях (268 случаев в провинции Хубэй). Увеличение на 45 случаев смерти (45 случаев в провинции Хубэй), 85 новых излеченных случаев (49 случаев в провинции Хубэй), 4562 подозреваемых случая (2606 случаев в провинции Хубэй).
　　По состоянию на 24:00 1 февраля Национальная комиссия по здравоохранению и здравоохранению получила совокупный отчет о 14 380 подтвержденных случаях (31 случай в провинции Гуандун) и 31 случае тяжелых случаев с совокупными смертями в 31 провинции (автономных районах, муниципалитетах) и Синьцзянском производственно-строительном корпусе. Было 304 случая, излечено 328 выписанных пациентов и 19 544 подозреваемых случая.
　　В настоящее время было отслежено в общей сложности 163 844 близких контакта, и 8044 человека были освобождены от медицинского наблюдения в тот день, а в общей сложности 137 594 человека проходят медицинское наблюдение.

14380/11800=21%
в общей сложности 137 594 на карантине
2590
Самый большой ежедневный прирост!!!
Китайские власти обещали к 6-7 февраля стабилизацию количества заболевших на yровнях 30000, только тогда можно сказать взята ситуация под контроль или нет.

Типовая для коронавирусов статистика вероятности смертности(Актуальная)
вероятность для тех, кто моложе 24 лет – ниже 1%. В возрасте 25-44 лет – до 6%, 44-64 года – до 15%, от 65 лет и старше – выше 55%.

По сравнению с некурящими людьми курящие люди подвержены значительно большему риску осложнений. Также подвержены риску люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями.

Типовая для коронавирусов статистика вероятности смертности(Актуальная)
Из общего числа заболевших китайским коронавирусом 80% — люди старше 60 лет.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:28

Re: Коронавирус в Китае

Первая смерть от коронавируса за пределами Китая, на Филиппинах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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