Коронавирус в Китае

Додано: Нед 02 лют, 2020 10:28

Первая смерть от коронавируса за пределами Китая, на Филиппинах.



За день количество заболевших увеличилась с 12024 до 14634 на 22 процента.

За день количество умерших увеличилась с 259 до 305 на 18 процентов.



Наблюдаем очень медленное, но всё-таки некоторое снижение динамики распространения и последствий. Хотя и при сохранении таковой - через месяц примерно пять миллионов заболевших и примерно 44 тысячи умерших.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.