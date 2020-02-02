Коронавирус в Китае

В 04:00 1 февраля 31 провинция (автономные районы, муниципалитеты) и производственно-строительный корпус Синьцзяна сообщили о 2590 новых подтвержденных случаях (1921 случай в провинции Хубэй) и 315 тяжелых случаях (268 случаев в провинции Хубэй). Увеличение на 45 случаев смерти (45 случаев в провинции Хубэй), 85 новых излеченных случаев (49 случаев в провинции Хубэй), 4562 подозреваемых случая (2606 случаев в провинции Хубэй). По состоянию на 24:00 1 февраля Национальная комиссия по здравоохранению и здравоохранению получила совокупный отчет о 14 380 подтвержденных случаях (31 случай в провинции Гуандун) и 31 случае тяжелых случаев с совокупными смертями в 31 провинции (автономных районах, муниципалитетах) и Синьцзянском производственно-строительном корпусе. Было 304 случая, излечено 328 выписанных пациентов и 19 544 подозреваемых случая. В настоящее время было отслежено в общей сложности 163 844 близких контакта, и 8044 человека были освобождены от медицинского наблюдения в тот день, а в общей сложности 137 594 человека проходят медицинское наблюдение.
14380/11800=21% в общей сложности 137 594 на карантине 2590 Самый большой ежедневный прирост!!! Китайские власти обещали к 6-7 февраля стабилизацию количества заболевших на yровнях 30000, только тогда можно сказать взята ситуация под контроль или нет.
Типовая для коронавирусов статистика вероятности смертности(Актуальная) вероятность для тех, кто моложе 24 лет – ниже 1%. В возрасте 25-44 лет – до 6%, 44-64 года – до 15%, от 65 лет и старше – выше 55%.
По сравнению с некурящими людьми курящие люди подвержены значительно большему риску осложнений. Также подвержены риску люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями.
Типовая для коронавирусов статистика вероятности смертности(Актуальная) Из общего числа заболевших китайским коронавирусом 80% — люди старше 60 лет.
Первая смерть от коронавируса за пределами Китая, на Филиппинах.
За день количество заболевших увеличилась с 12024 до 14634 на 22 процента. За день количество умерших увеличилась с 259 до 305 на 18 процентов.
Наблюдаем очень медленное, но всё-таки некоторое снижение динамики распространения и последствий. Хотя и при сохранении таковой - через месяц примерно пять миллионов заболевших и примерно 44 тысячи умерших.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
все скупили гречку, макароны, консервы и обязательно марлевые повязочки ? а то у нас как появится первый случай - то все полки тут же сметут начисто. Сейчас наверное все ждут (вон у Шустера 80% студии сказали, что боятся - сидят ждут первого случая )
А то, что у нас от гриппов, кори, туберкулеза и прочей "обычной" заразы люди постоянно умирают и заражаются - никого не волнует. Странные люди.
Alex2007 написав:А то, что у нас от гриппов, кори, туберкулеза и прочей "обычной" заразы люди постоянно умирают и заражаются - никого не волнует. Странные люди.
Перспектива в течение 7 дней неинкубационного периода склеить ласты с вероятностью 50 процентов будучи в возрасте старше 60-65 лет, так себе перспектива вырисовывается. Кто не достиг, у того есть родители, бабушки-дедушки. Прямо находка для Пенсионного фонда Всякие СПИДы, кори, туберкулёзы и тд сильно уступают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Медицинские эксперты в пятницу предупредили, что пациенты, которые выздоровели от вируса, все еще рискуют быть зараженными снова, и сказали, что люди должны избегать любых массовых собраний, даже танцевать в общественных парках и скверах - популярное занятие для упражнений в Китае. Чжан Цинюань, глава отдела инфекционных заболеваний в больнице дружбы Китай-Япония, заявил в пятницу на брифинге для прессы, что люди, у которых уже был вирус, могли бы выработать антитела, но им следует быть начеку, чтобы они не заболели снова. «Антитела могут не сохраняться в течение длительного времени, поэтому существует риск того, что эти выздоровевшие пациенты будут заражены снова», - сказал Жан. «Они должны продолжать защищать себя»
vladislavlvov написав:Медицинские эксперты в пятницу предупредили, что пациенты, которые выздоровели от вируса, все еще рискуют быть зараженными снова, и сказали, что люди должны избегать любых массовых собраний, даже танцевать в общественных парках и скверах - популярное занятие для упражнений в Китае. Чжан Цинюань, глава отдела инфекционных заболеваний в больнице дружбы Китай-Япония, заявил в пятницу на брифинге для прессы, что люди, у которых уже был вирус, могли бы выработать антитела, но им следует быть начеку, чтобы они не заболели снова. «Антитела могут не сохраняться в течение длительного времени, поэтому существует риск того, что эти выздоровевшие пациенты будут заражены снова», - сказал Жан. «Они должны продолжать защищать себя»
Сорян, но новость ни о чем. Это самое что ни на есть обычное поведение имунной системы. Именно на поддержание достаточного количества антител к патогену и направлена ревакцинация. Самые быстрые примеры - дифтерия и столбняк, профилактическая вакцинация от которых рекомендуются даже во взрослом возрасте не реже 1 раза в 10 лет.
С учетом того, что новый вирус еще не изучен, рекомендации переболевшим не терять бдительности, лишними не будут...
Тем временем на Украине, куда прибыли два самолёта из Китая с украинскими туристами, не подготовили и не объявили для них 14-дневный карантин и даже не взяли на учёт людей, которые прибыли из зоны высокого риска поражения вирусом. «Тогда ожидаем в течение ближайших двух недель первые случаи болезней в регионах. Их практически невозможно будет подтвердить, и они будут выдаваться медицинскими учреждениями за обычные ОРВИ. А причинами смертей будут указываться лёгочная недостаточность или атипичная пневмония. А всё должно быть совсем иначе…», — заявила Богомолец. Как подтвердил «Стране» бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, всех прилетевших 254 человек из Китая действительно просто отпустили домой своим ходом.