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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 02:39

В 04:00 1 февраля 31 провинция (автономные районы, муниципалитеты) и производственно-строительный корпус Синьцзяна сообщили о 2590 новых подтвержденных случаях (1921 случай в провинции Хубэй) и 315 тяжелых случаях (268 случаев в провинции Хубэй). Увеличение на 45 случаев смерти (45 случаев в провинции Хубэй), 85 новых излеченных случаев (49 случаев в провинции Хубэй), 4562 подозреваемых случая (2606 случаев в провинции Хубэй).
　　По состоянию на 24:00 1 февраля Национальная комиссия по здравоохранению и здравоохранению получила совокупный отчет о 14 380 подтвержденных случаях (31 случай в провинции Гуандун) и 31 случае тяжелых случаев с совокупными смертями в 31 провинции (автономных районах, муниципалитетах) и Синьцзянском производственно-строительном корпусе. Было 304 случая, излечено 328 выписанных пациентов и 19 544 подозреваемых случая.
　　В настоящее время было отслежено в общей сложности 163 844 близких контакта, и 8044 человека были освобождены от медицинского наблюдения в тот день, а в общей сложности 137 594 человека проходят медицинское наблюдение.

14380/11800=21%
в общей сложности 137 594 на карантине
2590
Самый большой ежедневный прирост!!!
Китайские власти обещали к 6-7 февраля стабилизацию количества заболевших на yровнях 30000, только тогда можно сказать взята ситуация под контроль или нет.

Типовая для коронавирусов статистика вероятности смертности(Актуальная)
вероятность для тех, кто моложе 24 лет – ниже 1%. В возрасте 25-44 лет – до 6%, 44-64 года – до 15%, от 65 лет и старше – выше 55%.

По сравнению с некурящими людьми курящие люди подвержены значительно большему риску осложнений. Также подвержены риску люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями.

Типовая для коронавирусов статистика вероятности смертности(Актуальная)
Из общего числа заболевших китайским коронавирусом 80% — люди старше 60 лет.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:28

Первая смерть от коронавируса за пределами Китая, на Филиппинах.

За день количество заболевших увеличилась с 12024 до 14634 на 22 процента.
За день количество умерших увеличилась с 259 до 305 на 18 процентов.

Наблюдаем очень медленное, но всё-таки некоторое снижение динамики распространения и последствий. Хотя и при сохранении таковой - через месяц примерно пять миллионов заболевших и примерно 44 тысячи умерших.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:26

Re: Коронавирус в Китае

так шо мы все таки все умрем или исчо нет ?

все скупили гречку, макароны, консервы и обязательно марлевые повязочки ? :mrgreen:
а то у нас как появится первый случай - то все полки тут же сметут начисто. Сейчас наверное все ждут (вон у Шустера 80% студии сказали, что боятся - сидят ждут первого случая :mrgreen: )
:lol:

А то, что у нас от гриппов, кори, туберкулеза и прочей "обычной" заразы люди постоянно умирают и заражаются - никого не волнует. Странные люди.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:38

  Alex2007 написав:А то, что у нас от гриппов, кори, туберкулеза и прочей "обычной" заразы люди постоянно умирают и заражаются - никого не волнует. Странные люди.


Перспектива в течение 7 дней неинкубационного периода склеить ласты с вероятностью 50 процентов будучи в возрасте старше 60-65 лет, так себе перспектива вырисовывается. Кто не достиг, у того есть родители, бабушки-дедушки.
Прямо находка для Пенсионного фонда :mrgreen:
Всякие СПИДы, кори, туберкулёзы и тд сильно уступают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:01

Медицинские эксперты в пятницу предупредили, что пациенты, которые выздоровели от вируса, все еще рискуют быть зараженными снова, и сказали, что люди должны избегать любых массовых собраний, даже танцевать в общественных парках и скверах - популярное занятие для упражнений в Китае.
Чжан Цинюань, глава отдела инфекционных заболеваний в больнице дружбы Китай-Япония, заявил в пятницу на брифинге для прессы, что люди, у которых уже был вирус, могли бы выработать антитела, но им следует быть начеку, чтобы они не заболели снова.
«Антитела могут не сохраняться в течение длительного времени, поэтому существует риск того, что эти выздоровевшие пациенты будут заражены снова», - сказал Жан. «Они должны продолжать защищать себя»

https://www.scmp.com/news/china/society ... tients-die
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:19

  vladislavlvov написав:Медицинские эксперты в пятницу предупредили, что пациенты, которые выздоровели от вируса, все еще рискуют быть зараженными снова, и сказали, что люди должны избегать любых массовых собраний, даже танцевать в общественных парках и скверах - популярное занятие для упражнений в Китае.
Чжан Цинюань, глава отдела инфекционных заболеваний в больнице дружбы Китай-Япония, заявил в пятницу на брифинге для прессы, что люди, у которых уже был вирус, могли бы выработать антитела, но им следует быть начеку, чтобы они не заболели снова.
«Антитела могут не сохраняться в течение длительного времени, поэтому существует риск того, что эти выздоровевшие пациенты будут заражены снова», - сказал Жан. «Они должны продолжать защищать себя»

https://www.scmp.com/news/china/society ... tients-die


Сорян, но новость ни о чем. Это самое что ни на есть обычное поведение имунной системы. Именно на поддержание достаточного количества антител к патогену и направлена ревакцинация. Самые быстрые примеры - дифтерия и столбняк, профилактическая вакцинация от которых рекомендуются даже во взрослом возрасте не реже 1 раза в 10 лет.

С учетом того, что новый вирус еще не изучен, рекомендации переболевшим не терять бдительности, лишними не будут...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:28

zРадио
дай бог если так..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:25

Тем временем на Украине, куда прибыли два самолёта из Китая с украинскими туристами, не подготовили и не объявили для них 14-дневный карантин и даже не взяли на учёт людей, которые прибыли из зоны высокого риска поражения вирусом.
«Тогда ожидаем в течение ближайших двух недель первые случаи болезней в регионах. Их практически невозможно будет подтвердить, и они будут выдаваться медицинскими учреждениями за обычные ОРВИ. А причинами смертей будут указываться лёгочная недостаточность или атипичная пневмония. А всё должно быть совсем иначе…», — заявила Богомолец.
Как подтвердил «Стране» бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, всех прилетевших 254 человек из Китая действительно просто отпустили домой своим ходом.
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:29

Re: Коронавирус в Китае

  andrein написав:Как подтвердил «Стране» бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, всех прилетевших 254 человек из Китая действительно просто отпустили домой своим ходом.

Вони ж не з Уханя прилетіли, а з курортів, де епідемії і близько не було.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:44

Re: Коронавирус в Китае

велено- сделают https://www.rbc.ua/rus/news/premer-izra ... 57415.html
ну или что-нибудь придумают
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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