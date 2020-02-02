Коронавирус в Китае

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 891011 Додано: Нед 02 лют, 2020 20:13 andrein

за такие поступки придется нам всем расплачиваться.. потом будет невозможно отследить..ну какой из нее глава Минздрава..



вредители, они бы еще Эболу с Африки без карантина привезли?тяжело было 2 недели подержать в карантине.. за такие поступки придется нам всем расплачиваться.. потом будет невозможно отследить..ну какой из нее глава Минздрава..вредители, они бы еще Эболу с Африки без карантина привезли?тяжело было 2 недели подержать в карантине.. vladislavlvov

Повідомлень: 2034 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 20:26 andrein написав: Тем временем на Украине, куда прибыли два самолёта из Китая с украинскими туристами, не подготовили и не объявили для них 14-дневный карантин и даже не взяли на учёт людей, которые прибыли из зоны высокого риска поражения вирусом.

«Тогда ожидаем в течение ближайших двух недель первые случаи болезней в регионах. Их практически невозможно будет подтвердить, и они будут выдаваться медицинскими учреждениями за обычные ОРВИ. А причинами смертей будут указываться лёгочная недостаточность или атипичная пневмония. А всё должно быть совсем иначе…», — заявила Богомолец.

Как подтвердил «Стране» бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, всех прилетевших 254 человек из Китая действительно просто отпустили домой своим ходом. Тем временем на Украине, куда прибыли два самолёта из Китая с украинскими туристами, не подготовили и не объявили для них 14-дневный карантин и даже не взяли на учёт людей, которые прибыли из зоны высокого риска поражения вирусом.«Тогда ожидаем в течение ближайших двух недель первые случаи болезней в регионах. Их практически невозможно будет подтвердить, и они будут выдаваться медицинскими учреждениями за обычные ОРВИ. А причинами смертей будут указываться лёгочная недостаточность или атипичная пневмония. А всё должно быть совсем иначе…», — заявила Богомолец.Как подтвердил «Стране» бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, всех прилетевших 254 человек из Китая действительно просто отпустили домой своим ходом.

Нормальные страны серьезно проверяли эвакуированных, поместили на карантин, а у нас просто температуру померили и отправили всех по домам. С таким подходом коронавирус скоро начнет распространятся, а тревогу забьют, когда заражены будут уже тысячи. Потом всю страну на карантин закроют. Нормальные страны серьезно проверяли эвакуированных, поместили на карантин, а у нас просто температуру померили и отправили всех по домам. С таким подходом коронавирус скоро начнет распространятся, а тревогу забьют, когда заражены будут уже тысячи. Потом всю страну на карантин закроют. Schmit

Повідомлень: 886 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 20:49 Schmit написав: andrein написав: Тем временем на Украине, куда прибыли два самолёта из Китая с украинскими туристами, не подготовили и не объявили для них 14-дневный карантин и даже не взяли на учёт людей, которые прибыли из зоны высокого риска поражения вирусом.

«Тогда ожидаем в течение ближайших двух недель первые случаи болезней в регионах. Их практически невозможно будет подтвердить, и они будут выдаваться медицинскими учреждениями за обычные ОРВИ. А причинами смертей будут указываться лёгочная недостаточность или атипичная пневмония. А всё должно быть совсем иначе…», — заявила Богомолец.

Как подтвердил «Стране» бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, всех прилетевших 254 человек из Китая действительно просто отпустили домой своим ходом. Тем временем на Украине, куда прибыли два самолёта из Китая с украинскими туристами, не подготовили и не объявили для них 14-дневный карантин и даже не взяли на учёт людей, которые прибыли из зоны высокого риска поражения вирусом.«Тогда ожидаем в течение ближайших двух недель первые случаи болезней в регионах. Их практически невозможно будет подтвердить, и они будут выдаваться медицинскими учреждениями за обычные ОРВИ. А причинами смертей будут указываться лёгочная недостаточность или атипичная пневмония. А всё должно быть совсем иначе…», — заявила Богомолец.Как подтвердил «Стране» бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, всех прилетевших 254 человек из Китая действительно просто отпустили домой своим ходом.

Нормальные страны серьезно проверяли эвакуированных, поместили на карантин, а у нас просто температуру померили и отправили всех по домам. С таким подходом коронавирус скоро начнет распространятся, а тревогу забьют, когда заражены будут уже тысячи. Потом всю страну на карантин закроют. Нормальные страны серьезно проверяли эвакуированных, поместили на карантин, а у нас просто температуру померили и отправили всех по домам. С таким подходом коронавирус скоро начнет распространятся, а тревогу забьют, когда заражены будут уже тысячи. Потом всю страну на карантин закроют.

Все абсолютно страны проверяли и проверяют только с тепловизорами и отпускают по домам, один пока случай когда целую команду из Китая австралийцы посадили в карантин

Первый заражённый в США студент вообще был "на карантине" у себя в общаге Вам вот такое странным не показалось? Все абсолютно страны проверяли и проверяют только с тепловизорами и отпускают по домам, один пока случай когда целую команду из Китая австралийцы посадили в карантинПервый заражённый в США студент вообще был "на карантине" у себя в общаге Вам вот такое странным не показалось? stm

Повідомлень: 2047 З нами з: 04.03.15 Подякував: 57 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 21:34 В Німеччині майже цілий склад борта ізолювали в казармах на карантин. Серед них виявили з коронавірусом stargazer Повідомлень: 975 З нами з: 15.04.09 Подякував: 309 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 891011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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