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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:13

andrein
за такие поступки придется нам всем расплачиваться.. потом будет невозможно отследить..ну какой из нее глава Минздрава..

вредители, они бы еще Эболу с Африки без карантина привезли?тяжело было 2 недели подержать в карантине..Зображення
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:26

  andrein написав:Тем временем на Украине, куда прибыли два самолёта из Китая с украинскими туристами, не подготовили и не объявили для них 14-дневный карантин и даже не взяли на учёт людей, которые прибыли из зоны высокого риска поражения вирусом.
«Тогда ожидаем в течение ближайших двух недель первые случаи болезней в регионах. Их практически невозможно будет подтвердить, и они будут выдаваться медицинскими учреждениями за обычные ОРВИ. А причинами смертей будут указываться лёгочная недостаточность или атипичная пневмония. А всё должно быть совсем иначе…», — заявила Богомолец.
Как подтвердил «Стране» бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, всех прилетевших 254 человек из Китая действительно просто отпустили домой своим ходом.

Нормальные страны серьезно проверяли эвакуированных, поместили на карантин, а у нас просто температуру померили и отправили всех по домам. С таким подходом коронавирус скоро начнет распространятся, а тревогу забьют, когда заражены будут уже тысячи. Потом всю страну на карантин закроют.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:49

  Schmit написав:
  andrein написав:Тем временем на Украине, куда прибыли два самолёта из Китая с украинскими туристами, не подготовили и не объявили для них 14-дневный карантин и даже не взяли на учёт людей, которые прибыли из зоны высокого риска поражения вирусом.
«Тогда ожидаем в течение ближайших двух недель первые случаи болезней в регионах. Их практически невозможно будет подтвердить, и они будут выдаваться медицинскими учреждениями за обычные ОРВИ. А причинами смертей будут указываться лёгочная недостаточность или атипичная пневмония. А всё должно быть совсем иначе…», — заявила Богомолец.
Как подтвердил «Стране» бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, всех прилетевших 254 человек из Китая действительно просто отпустили домой своим ходом.

Нормальные страны серьезно проверяли эвакуированных, поместили на карантин, а у нас просто температуру померили и отправили всех по домам. С таким подходом коронавирус скоро начнет распространятся, а тревогу забьют, когда заражены будут уже тысячи. Потом всю страну на карантин закроют.

Все абсолютно страны проверяли и проверяют только с тепловизорами и отпускают по домам, один пока случай когда целую команду из Китая австралийцы посадили в карантин ;)
Первый заражённый в США студент вообще был "на карантине" у себя в общаге Вам вот такое странным не показалось?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:34

В Німеччині майже цілий склад борта ізолювали в казармах на карантин. Серед них виявили з коронавірусом
stargazer
 
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  #<1 ... 891011
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