Коронавирус в Китае

andrein написав:Тем временем на Украине, куда прибыли два самолёта из Китая с украинскими туристами, не подготовили и не объявили для них 14-дневный карантин и даже не взяли на учёт людей, которые прибыли из зоны высокого риска поражения вирусом. «Тогда ожидаем в течение ближайших двух недель первые случаи болезней в регионах. Их практически невозможно будет подтвердить, и они будут выдаваться медицинскими учреждениями за обычные ОРВИ. А причинами смертей будут указываться лёгочная недостаточность или атипичная пневмония. А всё должно быть совсем иначе…», — заявила Богомолец. Как подтвердил «Стране» бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, всех прилетевших 254 человек из Китая действительно просто отпустили домой своим ходом.
Нормальные страны серьезно проверяли эвакуированных, поместили на карантин, а у нас просто температуру померили и отправили всех по домам. С таким подходом коронавирус скоро начнет распространятся, а тревогу забьют, когда заражены будут уже тысячи. Потом всю страну на карантин закроют.
andrein написав:Тем временем на Украине, куда прибыли два самолёта из Китая с украинскими туристами, не подготовили и не объявили для них 14-дневный карантин и даже не взяли на учёт людей, которые прибыли из зоны высокого риска поражения вирусом. «Тогда ожидаем в течение ближайших двух недель первые случаи болезней в регионах. Их практически невозможно будет подтвердить, и они будут выдаваться медицинскими учреждениями за обычные ОРВИ. А причинами смертей будут указываться лёгочная недостаточность или атипичная пневмония. А всё должно быть совсем иначе…», — заявила Богомолец. Как подтвердил «Стране» бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, всех прилетевших 254 человек из Китая действительно просто отпустили домой своим ходом.
Нормальные страны серьезно проверяли эвакуированных, поместили на карантин, а у нас просто температуру померили и отправили всех по домам. С таким подходом коронавирус скоро начнет распространятся, а тревогу забьют, когда заражены будут уже тысячи. Потом всю страну на карантин закроют.
Все абсолютно страны проверяли и проверяют только с тепловизорами и отпускают по домам, один пока случай когда целую команду из Китая австралийцы посадили в карантин Первый заражённый в США студент вообще был "на карантине" у себя в общаге Вам вот такое странным не показалось?