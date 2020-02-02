Форуми / Валюта / Валютний ринок / Коронавирус в Китае Коронавирус в Китае + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 9101112 Додано: Нед 02 лют, 2020 22:10 Петиция за отставку гендиректора ВОЗ за то что он 23 января не объявил чрезвычайную ситуацию в международном масштабе уже набрала 135 000 из необходимых 150 000. vladislavlvov

Повідомлень: 2038 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 22:17 летают ли самолёты с Китая?

изолируют ли прилетевших?

будет ли минздрав выдавать всем маски? ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) uaprofi

Повідомлень: 3630 З нами з: 21.04.11 Подякував: 525 раз. Подякували: 359 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 22:19 uaprofi

летают

не изолируют

какие маски, вы о чем..



https://varlamov.ru/3775984.html как это происходится в Эрефии..на примере первых выявленных..у нас ситуация в медицине такая же.. летаютне изолируюткакие маски, вы о чем..как это происходится в Эрефии..на примере первых выявленных..у нас ситуация в медицине такая же.. Востаннє редагувалось vladislavlvov в Нед 02 лют, 2020 22:35, всього редагувалось 2 разів. vladislavlvov

Повідомлень: 2038 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 22:24 freeze написав: Проблема в том, что пожилые люди чудовищно тяжело переносят этот вирус.



Как я уже здесь написал, этот вирус прямо находка для Пенсионного фонда.

Молодежь до 25-30 лет переносят болезнь как насморк. Проблема в том, что пожилые люди чудовищно тяжело переносят этот вирус.Как я уже здесь написал, этот вирус прямо находка для Пенсионного фонда.Молодежь до 25-30 лет переносят болезнь как насморк.

Старались в лаборатории. А то, обнаглели китайцы, в среднем целых 76 лет живут, решили прорядить своих пенсионеров. Да и наши только рады такому подарку судьбы, нагрузку на пенсионный фонд снижает, при этом молодых вообще не трогает, вот и нет никаких карантинов. Если что, это не мы пенсов убили, это вирус. Я так понимаю, такая логика Старались в лаборатории. А то, обнаглели китайцы, в среднем целых 76 лет живут, решили прорядить своих пенсионеров. Да и наши только рады такому подарку судьбы, нагрузку на пенсионный фонд снижает, при этом молодых вообще не трогает, вот и нет никаких карантинов. Если что, это не мы пенсов убили, это вирус. Я так понимаю, такая логика safonovstanislav Повідомлень: 2495 З нами з: 10.05.14 Подякував: 167 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 22:40

Эпидемия идет на спад и это последняя хорошая новость

Есть 2 новости, хорошая и плохая. Хорошая: эпидемия идет на спад. Плохая: из за эпидемии коронавируса начался мировой кризис. Точнее, он начался раньше, но отсчитывать начало будут от нее.



Темпы распространения эпидемии падают. Уже 4 дня падает относительное число зараженных и умерших. Число выздоровевших превысило число умерших. Суровые меры по контролю над распространению эпидемии, берут ее под контроль.



https://genby.livejournal.com/821513.html Что то позитивное на ночь:Эпидемия идет на спад и это последняя хорошая новостьЕсть 2 новости, хорошая и плохая. Хорошая: эпидемия идет на спад. Плохая: из за эпидемии коронавируса начался мировой кризис. Точнее, он начался раньше, но отсчитывать начало будут от нее.Темпы распространения эпидемии падают. Уже 4 дня падает относительное число зараженных и умерших. Число выздоровевших превысило число умерших. Суровые меры по контролю над распространению эпидемии, берут ее под контроль. vladislavlvov

Повідомлень: 2038 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 370 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 23:10 freeze написав: Как я уже здесь написал, этот вирус прямо находка для Пенсионного фонда.

Молодежь до 25-30 лет переносят болезнь как насморк. Как я уже здесь написал, этот вирус прямо находка для Пенсионного фонда.Молодежь до 25-30 лет переносят болезнь как насморк.

Версія звичайно цікава, але поки що померло "всього" 300 людей, навіть якщо усі вони пенсіонери, якось це не дуже багато для Китайського пенсійного фонду.

Тому поки-що ця версія має 0% правдоподібності. Версія звичайно цікава, але поки що померло "всього" 300 людей, навіть якщо усі вони пенсіонери, якось це не дуже багато для Китайського пенсійного фонду.Тому поки-що ця версія має 0% правдоподібності. andrijk777

Повідомлень: 1970 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 23:13 UA написав: andrein написав: Тем временем на Украине, куда прибыли два самолёта из Китая с украинскими туристами, не подготовили и не объявили для них 14-дневный карантин и даже не взяли на учёт людей, которые прибыли из зоны высокого риска поражения вирусом.

Тем временем на Украине, куда прибыли два самолёта из Китая с украинскими туристами, не подготовили и не объявили для них 14-дневный карантин и даже не взяли на учёт людей, которые прибыли из зоны высокого риска поражения вирусом.

В Украине нет лаборатории способной выявить этот вирус.

Смысл изолировать туристов?

В Украине нет лаборатории способной выявить этот вирус.Смысл изолировать туристов?

Зміст, щоб вони не заражали інших, якщо вони інфіковані.

Невже не очевидно? Зміст, щоб вони не заражали інших, якщо вони інфіковані.Невже не очевидно? andrijk777

Повідомлень: 1970 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 23:17 Re: Коронавирус в Китае andrijk777 написав: Тому поки-що ця версія має 0% правдоподібності.



0 процентов правдоподобности это для неучей, которые ни бельмеса не понимают в медицине.

Любой участковый терапевт знает, что пожилые люди переживают любую вирусную инфекцию тяжелее молодых, поэтому уже правдоподобность выше ноля, но это знание не для неучей из детсада. 0 процентов правдоподобности это для неучей, которые ни бельмеса не понимают в медицине.Любой участковый терапевт знает, что пожилые люди переживают любую вирусную инфекцию тяжелее молодых, поэтому уже правдоподобность выше ноля, но это знание не для неучей из детсада. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15063 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3926 раз. Подякували: 5967 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 9101112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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