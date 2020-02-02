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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:10
Петиция за отставку гендиректора ВОЗ за то что он 23 января не объявил чрезвычайную ситуацию в международном масштабе уже набрала 135 000 из необходимых 150 000.
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:17
летают ли самолёты с Китая?
изолируют ли прилетевших?
будет ли минздрав выдавать всем маски?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:19
uaprofi
летают
не изолируют
какие маски, вы о чем..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Нед 02 лют, 2020 22:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:24
Старались в лаборатории. А то, обнаглели китайцы, в среднем целых 76 лет живут, решили прорядить своих пенсионеров. Да и наши только рады такому подарку судьбы, нагрузку на пенсионный фонд снижает, при этом молодых вообще не трогает, вот и нет никаких карантинов. Если что, это не мы пенсов убили, это вирус. Я так понимаю, такая логика
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:40
Что то позитивное на ночь:
Эпидемия идет на спад и это последняя хорошая новость
Есть 2 новости, хорошая и плохая. Хорошая: эпидемия идет на спад. Плохая: из за эпидемии коронавируса начался мировой кризис. Точнее, он начался раньше, но отсчитывать начало будут от нее.
Темпы распространения эпидемии падают. Уже 4 дня падает относительное число зараженных и умерших. Число выздоровевших превысило число умерших. Суровые меры по контролю над распространению эпидемии, берут ее под контроль.
Додано: Нед 02 лют, 2020 23:10
Версія звичайно цікава, але поки що померло "всього" 300 людей, навіть якщо усі вони пенсіонери, якось це не дуже багато для Китайського пенсійного фонду.
Тому поки-що ця версія має 0% правдоподібності.
Додано: Нед 02 лют, 2020 23:13
Зміст, щоб вони не заражали інших, якщо вони інфіковані.
Невже не очевидно?
Додано: Нед 02 лют, 2020 23:17
Re: Коронавирус в Китае
0 процентов правдоподобности это для неучей, которые ни бельмеса не понимают в медицине.
Любой участковый терапевт знает, что пожилые люди переживают любую вирусную инфекцию тяжелее молодых, поэтому уже правдоподобность выше ноля, но это знание не для неучей из детсада.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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