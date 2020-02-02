Коронавирус в Китае

freeze написав:Проблема в том, что пожилые люди чудовищно тяжело переносят этот вирус.
Как я уже здесь написал, этот вирус прямо находка для Пенсионного фонда. Молодежь до 25-30 лет переносят болезнь как насморк.
Старались в лаборатории. А то, обнаглели китайцы, в среднем целых 76 лет живут, решили прорядить своих пенсионеров. Да и наши только рады такому подарку судьбы, нагрузку на пенсионный фонд снижает, при этом молодых вообще не трогает, вот и нет никаких карантинов. Если что, это не мы пенсов убили, это вирус. Я так понимаю, такая логика
Что то позитивное на ночь: Эпидемия идет на спад и это последняя хорошая новость Есть 2 новости, хорошая и плохая. Хорошая: эпидемия идет на спад. Плохая: из за эпидемии коронавируса начался мировой кризис. Точнее, он начался раньше, но отсчитывать начало будут от нее.
Темпы распространения эпидемии падают. Уже 4 дня падает относительное число зараженных и умерших. Число выздоровевших превысило число умерших. Суровые меры по контролю над распространению эпидемии, берут ее под контроль. https://genby.livejournal.com/821513.html
freeze написав:Как я уже здесь написал, этот вирус прямо находка для Пенсионного фонда. Молодежь до 25-30 лет переносят болезнь как насморк.
Версія звичайно цікава, але поки що померло "всього" 300 людей, навіть якщо усі вони пенсіонери, якось це не дуже багато для Китайського пенсійного фонду. Тому поки-що ця версія має 0% правдоподібності.
andrein написав:Тем временем на Украине, куда прибыли два самолёта из Китая с украинскими туристами, не подготовили и не объявили для них 14-дневный карантин и даже не взяли на учёт людей, которые прибыли из зоны высокого риска поражения вирусом.
В Украине нет лаборатории способной выявить этот вирус. Смысл изолировать туристов?
Зміст, щоб вони не заражали інших, якщо вони інфіковані. Невже не очевидно?
andrijk777 написав:Тому поки-що ця версія має 0% правдоподібності.
0 процентов правдоподобности это для неучей, которые ни бельмеса не понимают в медицине. Любой участковый терапевт знает, что пожилые люди переживают любую вирусную инфекцию тяжелее молодых, поэтому уже правдоподобность выше ноля, но это знание не для неучей из детсада.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
andrijk777 написав:Тому поки-що ця версія має 0% правдоподібності.
0 процентов правдоподобности это для неучей, которые ни бельмеса не понимают в медицине. Любой участковый терапевт знает, что пожилые люди переживают любую вирусную инфекцию тяжелее молодых, поэтому уже правдоподобность выше ноля, но это знание не для неучей из детсада.
Андрийко еще просто не дожил до 15-го возраста, от которого запускается весьма неприятный механизм - удвоение риска смерти каждые 8 лет