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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10111213>
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:10

Петиция за отставку гендиректора ВОЗ за то что он 23 января не объявил чрезвычайную ситуацию в международном масштабе уже набрала 135 000 из необходимых 150 000.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:17

летают ли самолёты с Китая?
изолируют ли прилетевших?
будет ли минздрав выдавать всем маски?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:19

uaprofi
летают
не изолируют
какие маски, вы о чем..

https://varlamov.ru/3775984.html как это происходится в Эрефии..на примере первых выявленных..у нас ситуация в медицине такая же..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Нед 02 лют, 2020 22:35, всього редагувалось 2 разів.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:24

  freeze написав:Проблема в том, что пожилые люди чудовищно тяжело переносят этот вирус.

Как я уже здесь написал, этот вирус прямо находка для Пенсионного фонда.
Молодежь до 25-30 лет переносят болезнь как насморк.

Старались в лаборатории. А то, обнаглели китайцы, в среднем целых 76 лет живут, решили прорядить своих пенсионеров. Да и наши только рады такому подарку судьбы, нагрузку на пенсионный фонд снижает, при этом молодых вообще не трогает, вот и нет никаких карантинов. Если что, это не мы пенсов убили, это вирус. Я так понимаю, такая логика
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:40

Что то позитивное на ночь:
Эпидемия идет на спад и это последняя хорошая новость
Есть 2 новости, хорошая и плохая. Хорошая: эпидемия идет на спад. Плохая: из за эпидемии коронавируса начался мировой кризис. Точнее, он начался раньше, но отсчитывать начало будут от нее.

Темпы распространения эпидемии падают. Уже 4 дня падает относительное число зараженных и умерших. Число выздоровевших превысило число умерших. Суровые меры по контролю над распространению эпидемии, берут ее под контроль.
Зображення
https://genby.livejournal.com/821513.html
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:10

  freeze написав:Как я уже здесь написал, этот вирус прямо находка для Пенсионного фонда.
Молодежь до 25-30 лет переносят болезнь как насморк.

Версія звичайно цікава, але поки що померло "всього" 300 людей, навіть якщо усі вони пенсіонери, якось це не дуже багато для Китайського пенсійного фонду.
Тому поки-що ця версія має 0% правдоподібності.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:13

  UA написав:
  andrein написав:Тем временем на Украине, куда прибыли два самолёта из Китая с украинскими туристами, не подготовили и не объявили для них 14-дневный карантин и даже не взяли на учёт людей, которые прибыли из зоны высокого риска поражения вирусом.

В Украине нет лаборатории способной выявить этот вирус.
Смысл изолировать туристов?

Зміст, щоб вони не заражали інших, якщо вони інфіковані.
Невже не очевидно?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:17

Re: Коронавирус в Китае

andrijk777 написав:Тому поки-що ця версія має 0% правдоподібності.


0 процентов правдоподобности это для неучей, которые ни бельмеса не понимают в медицине.
Любой участковый терапевт знает, что пожилые люди переживают любую вирусную инфекцию тяжелее молодых, поэтому уже правдоподобность выше ноля, но это знание не для неучей из детсада.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:34

Re: Коронавирус в Китае

vladislavlvov написав:Петиция за отставку гендиректора ВОЗ за то что он 23 января не объявил чрезвычайную ситуацию в международном масштабе уже набрала 135 000 из необходимых 150 000.
135000 дурачков
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:35

  freeze написав:
andrijk777 написав:Тому поки-що ця версія має 0% правдоподібності.


0 процентов правдоподобности это для неучей, которые ни бельмеса не понимают в медицине.
Любой участковый терапевт знает, что пожилые люди переживают любую вирусную инфекцию тяжелее молодых, поэтому уже правдоподобность выше ноля, но это знание не для неучей из детсада.


Андрийко еще просто не дожил до 15-го возраста, от которого запускается весьма неприятный механизм - удвоение риска смерти каждые 8 лет :mrgreen:

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