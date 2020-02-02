Коронавирус в Китае

andrijk777 написав:Тому поки-що ця версія має 0% правдоподібності.
0 процентов правдоподобности это для неучей, которые ни бельмеса не понимают в медицине. Любой участковый терапевт знает, что пожилые люди переживают любую вирусную инфекцию тяжелее молодых, поэтому уже правдоподобность выше ноля, но это знание не для неучей из детсада.
Ідіот. Від грипу вмирає сотні тисяч людей в рік. Від коронавирус - поки що тільки 300. Видно freeze дальше 300 рахувати не вміє.
andrijk777 написав:Тому поки-що ця версія має 0% правдоподібності.
0 процентов правдоподобности это для неучей, которые ни бельмеса не понимают в медицине. Любой участковый терапевт знает, что пожилые люди переживают любую вирусную инфекцию тяжелее молодых, поэтому уже правдоподобность выше ноля, но это знание не для неучей из детсада.
Андрийко еще просто не дожил до 15-го возраста, от которого запускается весьма неприятный механизм - удвоение риска смерти каждые 8 лет
Ще один ідіот. Яке цей графік має відношення до того що я сказав??? Видно копіюєш свого кумира Путіна, який на питання "Коли ви визнаєте своїх дочок?" почав розказувати про поїзди і лікарні.
andrijk777 написав:Тому поки-що ця версія має 0% правдоподібності.
0 процентов правдоподобности это для неучей, которые ни бельмеса не понимают в медицине. Любой участковый терапевт знает, что пожилые люди переживают любую вирусную инфекцию тяжелее молодых, поэтому уже правдоподобность выше ноля, но это знание не для неучей из детсада.
Ідіот. Від грипу вмирає сотні тисяч людей в рік. Від коронавирус - поки що тільки 300. Видно freeze дальше 300 рахувати не вміє.
Не об этом шла речь, неуч. freeze говорил о возрастном факторе риска в группе заболевших. А с обычным гриппом сравнение я давал еще много страниц назад - опасность уханьского вируса не в абсолютах, а в летальности, на 2 порядка более высокой, чем у оного.
Что касается графика об увеличении смертности с возрастом - это тебе для общего понимания сабжа дискуссии. Рост риска актуален и для инфекций, и для сердечно-сосудистых катастроф, и даже для бытовых трагических случайностей. Абсолютно для всего!
zРадио написав:Не об этом шла речь, неуч. freeze говорил о возрастном факторе риска в группе заболевших. А с обычным гриппом сравнение я давал еще много страниц назад - опасность уханьского вируса не в абсолютах, а в летальности, на 2 порядка более высокой, чем у оного.
Так спочатку прочитай про що "йшла речь", а потім обзивай людей. Мова йшла про "вигоду" для Пенсійного фонду. Поки померло 300 чоловік - це 0% впливу на Пенсійний фонд. Помруть десятки тисяч - тоді будеш філософствувати.
zРадио написав:Не об этом шла речь, неуч. freeze говорил о возрастном факторе риска в группе заболевших. А с обычным гриппом сравнение я давал еще много страниц назад - опасность уханьского вируса не в абсолютах, а в летальности, на 2 порядка более высокой, чем у оного.
Так спочатку прочитай про що "йшла речь", а потім обзивай людей. Мова йшла про "вигоду" для Пенсійного фонду. Поки померло 300 чоловік - це 0% впливу на Пенсійний фонд. Помруть десятки тисяч - тоді будеш філософствувати.
Да то вообще было сказано к слову. У тебя явные проблемы с восприятием сути. И с оскорблений начал ты. В общем коронавирус свой (наличие короны на голове) приструни, ладно?!