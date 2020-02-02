Коронавирус в Китае

zРадио написав:Не об этом шла речь, неуч. freeze говорил о возрастном факторе риска в группе заболевших. А с обычным гриппом сравнение я давал еще много страниц назад - опасность уханьского вируса не в абсолютах, а в летальности, на 2 порядка более высокой, чем у оного.
Так спочатку прочитай про що "йшла речь", а потім обзивай людей. Мова йшла про "вигоду" для Пенсійного фонду. Поки померло 300 чоловік - це 0% впливу на Пенсійний фонд. Помруть десятки тисяч - тоді будеш філософствувати.
Да то вообще было сказано к слову. У тебя явные проблемы с восприятием сути. И с оскорблений начал ты. В общем коронавирус свой (наличие короны на голове) приструни, ладно?!
Faceless В пятницу, 24 января, стало известно, что исполнительный директор ВОЗ Питер Салама - гендиректор организации, умер. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/umer-ispolniteln ... 80134.html Не хочется верить в теорию заговоров..22 и 23 было противоречивое скандальное решение ВОЗ принятое генеральным директором и 24 умирает исполнительный директор.