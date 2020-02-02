Коронавирус в Китае

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 10111213 Додано: Пон 03 лют, 2020 01:43 andrijk777 написав: zРадио написав: Не об этом шла речь, неуч. freeze говорил о возрастном факторе риска в группе заболевших. А с обычным гриппом сравнение я давал еще много страниц назад - опасность уханьского вируса не в абсолютах, а в летальности, на 2 порядка более высокой, чем у оного.

Не об этом шла речь, неуч.говорил о возрастном факторе риска в группе заболевших. А с обычным гриппом сравнение я давал еще много страниц назад - опасность уханьского вируса не в абсолютах, а в летальности, на 2 порядка более высокой, чем у оного.

Так спочатку прочитай про що "йшла речь", а потім обзивай людей.

Мова йшла про "вигоду" для Пенсійного фонду. Поки померло 300 чоловік - це 0% впливу на Пенсійний фонд. Помруть десятки тисяч - тоді будеш філософствувати. Так спочатку прочитай про що "йшла речь", а потім обзивай людей.Мова йшла про "вигоду" для Пенсійного фонду. Поки померло 300 чоловік - це 0% впливу на Пенсійний фонд. Помруть десятки тисяч - тоді будеш філософствувати.



Да то вообще было сказано к слову. У тебя явные проблемы с восприятием сути. И с оскорблений начал ты. В общем коронавирус свой (наличие короны на голове) приструни, ладно?! Да то вообще было сказано к слову. У тебя явные проблемы с восприятием сути. И с оскорблений начал ты. В общем коронавирус свой (наличие короны на голове) приструни, ладно?! zРадио

Повідомлень: 4821 З нами з: 02.05.18 Подякував: 899 раз. Подякували: 2042 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 04:47 Faceless

В пятницу, 24 января, стало известно, что исполнительный директор ВОЗ Питер Салама - гендиректор организации, умер. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/umer-ispolniteln ... 80134.html

Не хочется верить в теорию заговоров..22 и 23 было противоречивое скандальное решение ВОЗ принятое генеральным директором и 24 умирает исполнительный директор. В пятницу, 24 января, стало известно, что исполнительный директор ВОЗ Питер Салама - гендиректор организации, умер. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ. Больше читайте здесь:Не хочется верить в теорию заговоров..22 и 23 было противоречивое скандальное решение ВОЗ принятое генеральным директором и 24 умирает исполнительный директор. vladislavlvov

Повідомлень: 2039 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 07:16 Re: Коронавирус в Китае andrijk777 написав: Мова йшла про "вигоду" для Пенсійного фонду. Поки померло 300 чоловік - це 0% впливу на Пенсійний фонд. Помруть десятки тисяч - тоді будеш філософствувати.



Редко встретишь человека, который настолько не понимает смысла прочитанного им текста. Редко встретишь человека, который настолько не понимает смысла прочитанного им текста. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15065 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3926 раз. Подякували: 5973 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 07:54 vladislavlvov написав: Что то позитивное на ночь:

Эпидемия идет на спад и это последняя хорошая новость

Есть 2 новости, хорошая и плохая. Хорошая: эпидемия идет на спад. Плохая: из за эпидемии коронавируса начался мировой кризис. Точнее, он начался раньше, но отсчитывать начало будут от нее.



Темпы распространения эпидемии падают. Уже 4 дня падает относительное число зараженных и умерших. Число выздоровевших превысило число умерших. Суровые меры по контролю над распространению эпидемии, берут ее под контроль.



https://genby.livejournal.com/821513.html Что то позитивное на ночь:Эпидемия идет на спад и это последняя хорошая новостьЕсть 2 новости, хорошая и плохая. Хорошая: эпидемия идет на спад. Плохая: из за эпидемии коронавируса начался мировой кризис. Точнее, он начался раньше, но отсчитывать начало будут от нее.Темпы распространения эпидемии падают. Уже 4 дня падает относительное число зараженных и умерших. Число выздоровевших превысило число умерших. Суровые меры по контролю над распространению эпидемии, берут ее под контроль.



Продолжаем, еще один день, динамика.



Прирост зараженных и умерших снижается крайне медленно.

За вчера за один день 2 февраля:

общее количество заболевших 14634 - 17389 + 19 %

количество умерших 305 - 362 + 19 %



Прогноз встретить начало марта с цифрой в несколько миллионов заболевших выглядит вполне реальным, это уже серьезный удар по экономике Китая. Продолжаем, еще один день, динамика.Прирост зараженных и умерших снижается крайне медленно.За вчера за один день 2 февраля:общее количество заболевших 14634 - 17389 + 19 %количество умерших 305 - 362 + 19 %Прогноз встретить начало марта с цифрой в несколько миллионов заболевших выглядит вполне реальным, это уже серьезный удар по экономике Китая. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15065 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3926 раз. Подякували: 5973 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 10111213 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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