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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 01:43

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Не об этом шла речь, неуч. freeze говорил о возрастном факторе риска в группе заболевших. А с обычным гриппом сравнение я давал еще много страниц назад - опасность уханьского вируса не в абсолютах, а в летальности, на 2 порядка более высокой, чем у оного.

Так спочатку прочитай про що "йшла речь", а потім обзивай людей.
Мова йшла про "вигоду" для Пенсійного фонду. Поки померло 300 чоловік - це 0% впливу на Пенсійний фонд. Помруть десятки тисяч - тоді будеш філософствувати.


Да то вообще было сказано к слову. У тебя явные проблемы с восприятием сути. И с оскорблений начал ты. В общем коронавирус свой (наличие короны на голове) приструни, ладно?!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 04:47

Faceless
В пятницу, 24 января, стало известно, что исполнительный директор ВОЗ Питер Салама - гендиректор организации, умер. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/umer-ispolniteln ... 80134.html
Не хочется верить в теорию заговоров..22 и 23 было противоречивое скандальное решение ВОЗ принятое генеральным директором и 24 умирает исполнительный директор.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 07:16

Re: Коронавирус в Китае

andrijk777 написав:Мова йшла про "вигоду" для Пенсійного фонду. Поки померло 300 чоловік - це 0% впливу на Пенсійний фонд. Помруть десятки тисяч - тоді будеш філософствувати.


Редко встретишь человека, который настолько не понимает смысла прочитанного им текста.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 07:54

  vladislavlvov написав:Что то позитивное на ночь:
Эпидемия идет на спад и это последняя хорошая новость
Есть 2 новости, хорошая и плохая. Хорошая: эпидемия идет на спад. Плохая: из за эпидемии коронавируса начался мировой кризис. Точнее, он начался раньше, но отсчитывать начало будут от нее.

Темпы распространения эпидемии падают. Уже 4 дня падает относительное число зараженных и умерших. Число выздоровевших превысило число умерших. Суровые меры по контролю над распространению эпидемии, берут ее под контроль.
Зображення
https://genby.livejournal.com/821513.html


Продолжаем, еще один день, динамика.

Прирост зараженных и умерших снижается крайне медленно.
За вчера за один день 2 февраля:
общее количество заболевших 14634 - 17389 + 19 %
количество умерших 305 - 362 + 19 %

Прогноз встретить начало марта с цифрой в несколько миллионов заболевших выглядит вполне реальным, это уже серьезный удар по экономике Китая.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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