Коронавирус в Китае

zРадио написав:Не об этом шла речь, неуч. freeze говорил о возрастном факторе риска в группе заболевших. А с обычным гриппом сравнение я давал еще много страниц назад - опасность уханьского вируса не в абсолютах, а в летальности, на 2 порядка более высокой, чем у оного.
Так спочатку прочитай про що "йшла речь", а потім обзивай людей. Мова йшла про "вигоду" для Пенсійного фонду. Поки померло 300 чоловік - це 0% впливу на Пенсійний фонд. Помруть десятки тисяч - тоді будеш філософствувати.
Да то вообще было сказано к слову. У тебя явные проблемы с восприятием сути. И с оскорблений начал ты. В общем коронавирус свой (наличие короны на голове) приструни, ладно?!
Faceless В пятницу, 24 января, стало известно, что исполнительный директор ВОЗ Питер Салама - гендиректор организации, умер. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/umer-ispolniteln ... 80134.html Не хочется верить в теорию заговоров..22 и 23 было противоречивое скандальное решение ВОЗ принятое генеральным директором и 24 умирает исполнительный директор.
vladislavlvov написав:Что то позитивное на ночь: Эпидемия идет на спад и это последняя хорошая новость Есть 2 новости, хорошая и плохая. Хорошая: эпидемия идет на спад. Плохая: из за эпидемии коронавируса начался мировой кризис. Точнее, он начался раньше, но отсчитывать начало будут от нее.
Темпы распространения эпидемии падают. Уже 4 дня падает относительное число зараженных и умерших. Число выздоровевших превысило число умерших. Суровые меры по контролю над распространению эпидемии, берут ее под контроль. https://genby.livejournal.com/821513.html
Продолжаем, еще один день, динамика.
Прирост зараженных и умерших снижается крайне медленно. За вчера за один день 2 февраля: общее количество заболевших 14634 - 17389 + 19 % количество умерших 305 - 362 + 19 %
Прогноз встретить начало марта с цифрой в несколько миллионов заболевших выглядит вполне реальным, это уже серьезный удар по экономике Китая.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Прогноз встретить начало марта с цифрой в несколько миллионов заболевших выглядит вполне реальным, это уже серьезный удар по экономике Китая.
Не будет никакого удара по экономике от самого факта смертей, даже если заболеют все жители страны. Вот, например, древние данные о возрастах умерших. В основном люди от 60 лет поумирали, молодые вроде бы как вообще не заболевают. Настроили вирус, когда создавали, чтоб бил только стариков: https://nv.ua/world/countries/virusnaya ... 66110.html
zРадио написав:Не об этом шла речь, неуч. freeze говорил о возрастном факторе риска в группе заболевших. А с обычным гриппом сравнение я давал еще много страниц назад - опасность уханьского вируса не в абсолютах, а в летальности, на 2 порядка более высокой, чем у оного.
Так спочатку прочитай про що "йшла речь", а потім обзивай людей. Мова йшла про "вигоду" для Пенсійного фонду. Поки померло 300 чоловік - це 0% впливу на Пенсійний фонд. Помруть десятки тисяч - тоді будеш філософствувати.
Да то вообще было сказано к слову. У тебя явные проблемы с восприятием сути. И с оскорблений начал ты. В общем коронавирус свой (наличие короны на голове) приструни, ладно?!
Где я начал с оскорбления? Врать это твоя вторая суть, все уже давно заметили. Прошу больше на цитировать мои сообщения.