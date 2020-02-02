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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11121314>
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 01:43

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Не об этом шла речь, неуч. freeze говорил о возрастном факторе риска в группе заболевших. А с обычным гриппом сравнение я давал еще много страниц назад - опасность уханьского вируса не в абсолютах, а в летальности, на 2 порядка более высокой, чем у оного.

Так спочатку прочитай про що "йшла речь", а потім обзивай людей.
Мова йшла про "вигоду" для Пенсійного фонду. Поки померло 300 чоловік - це 0% впливу на Пенсійний фонд. Помруть десятки тисяч - тоді будеш філософствувати.


Да то вообще было сказано к слову. У тебя явные проблемы с восприятием сути. И с оскорблений начал ты. В общем коронавирус свой (наличие короны на голове) приструни, ладно?!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 04:47

Faceless
В пятницу, 24 января, стало известно, что исполнительный директор ВОЗ Питер Салама - гендиректор организации, умер. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/umer-ispolniteln ... 80134.html
Не хочется верить в теорию заговоров..22 и 23 было противоречивое скандальное решение ВОЗ принятое генеральным директором и 24 умирает исполнительный директор.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 07:16

Re: Коронавирус в Китае

andrijk777 написав:Мова йшла про "вигоду" для Пенсійного фонду. Поки померло 300 чоловік - це 0% впливу на Пенсійний фонд. Помруть десятки тисяч - тоді будеш філософствувати.


Редко встретишь человека, который настолько не понимает смысла прочитанного им текста.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 07:54

  vladislavlvov написав:Что то позитивное на ночь:
Эпидемия идет на спад и это последняя хорошая новость
Есть 2 новости, хорошая и плохая. Хорошая: эпидемия идет на спад. Плохая: из за эпидемии коронавируса начался мировой кризис. Точнее, он начался раньше, но отсчитывать начало будут от нее.

Темпы распространения эпидемии падают. Уже 4 дня падает относительное число зараженных и умерших. Число выздоровевших превысило число умерших. Суровые меры по контролю над распространению эпидемии, берут ее под контроль.
Зображення
https://genby.livejournal.com/821513.html


Продолжаем, еще один день, динамика.

Прирост зараженных и умерших снижается крайне медленно.
За вчера за один день 2 февраля:
общее количество заболевших 14634 - 17389 + 19 %
количество умерших 305 - 362 + 19 %

Прогноз встретить начало марта с цифрой в несколько миллионов заболевших выглядит вполне реальным, это уже серьезный удар по экономике Китая.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:29

Re: Коронавирус в Китае

  freeze написав:Прогноз встретить начало марта с цифрой в несколько миллионов заболевших выглядит вполне реальным, это уже серьезный удар по экономике Китая.

Не будет никакого удара по экономике от самого факта смертей, даже если заболеют все жители страны. Вот, например, древние данные о возрастах умерших. В основном люди от 60 лет поумирали, молодые вроде бы как вообще не заболевают. Настроили вирус, когда создавали, чтоб бил только стариков:
https://nv.ua/world/countries/virusnaya ... 66110.html
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:04

  freeze написав:
andrijk777 написав:Мова йшла про "вигоду" для Пенсійного фонду. Поки померло 300 чоловік - це 0% впливу на Пенсійний фонд. Помруть десятки тисяч - тоді будеш філософствувати.


Редко встретишь человека, который настолько не понимает смысла прочитанного им текста.

Школу окончил, неуч? До 300 научился считать?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:09

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Не об этом шла речь, неуч. freeze говорил о возрастном факторе риска в группе заболевших. А с обычным гриппом сравнение я давал еще много страниц назад - опасность уханьского вируса не в абсолютах, а в летальности, на 2 порядка более высокой, чем у оного.

Так спочатку прочитай про що "йшла речь", а потім обзивай людей.
Мова йшла про "вигоду" для Пенсійного фонду. Поки померло 300 чоловік - це 0% впливу на Пенсійний фонд. Помруть десятки тисяч - тоді будеш філософствувати.


Да то вообще было сказано к слову. У тебя явные проблемы с восприятием сути. И с оскорблений начал ты. В общем коронавирус свой (наличие короны на голове) приструни, ладно?!

Где я начал с оскорбления? Врать это твоя вторая суть, все уже давно заметили. Прошу больше на цитировать мои сообщения.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:16

  safonovstanislav написав:Не будет никакого удара по экономике от самого факта смертей, даже если заболеют все жители страны. Вот, например, древние данные о возрастах умерших. В основном люди от 60 лет поумирали, молодые вроде бы как вообще не заболевают. Настроили вирус, когда создавали, чтоб бил только стариков:
https://nv.ua/world/countries/virusnaya ... 66110.html

Якраз цим - вибірковістю латентного періоду, і може бути небезпечним цей вірус. Летючі миші не хворіють, але роками можуть переносити вірус і заражати інших. Діти теж не хворіють, але є носіями, і, схоже, дуже довго. Якщо це так насправді, то пандемія неминуча. Цей вірус буде набагато гіршим, ніж СНІД.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:18

Re: Коронавирус в Китае

andrijk777 написав:
  freeze написав:
andrijk777 написав:Мова йшла про "вигоду" для Пенсійного фонду. Поки померло 300 чоловік - це 0% впливу на Пенсійний фонд. Помруть десятки тисяч - тоді будеш філософствувати.


Редко встретишь человека, который настолько не понимает смысла прочитанного им текста.

Школу окончил, неуч? До 300 научился считать?



Причем здесь 300
Разницу в словах находка и выгода надо разжевать ?
Или сам напряжешься.

Просьба меня больше не комментировать, а то я лопну от смеха
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:24

:D :D :D
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